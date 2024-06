We Włoszech od rana piszą o Miliku. "Juventus się trzęsie"

Arkadiusz Milik już w drugiej minucie meczu reprezentacji Polski z Ukrainą (3:1) doznał kontuzji, która uniemożliwiła mu dalszą grę. Jeszcze w trakcie spotkania został przetransportowany do szpitala. A później Michał Probierz ogłosił, że napastnik Juventusu nie pojedzie na Euro 2024.

Włosi przejęci kontuzją Arkadiusza Milika. "Juventus się trzęsie"

Tym, co działo się z Milikiem, żyli również we Włoszech. "Strach o kontuzjowanego Milika: Juventus i Polska niespokojne, dziewczyna we łzach" - napisał dziennik "Corriere dello Sport", który sytuację 30-latka określił jako "koszmar na jawie".

"Od razu było wiadomo, że to poważna kontuzja. Nie tylko ze względu na natychmiastową zmianę, (...) ale także reakcję Agaty Sieramskiej, partnerki Milika, którą uchwyciła kamera, gdy zasłaniała twarz rękami. Była zdesperowana. Szczęsny i Lewandowski, znajdujący się na ławce rezerwowych, próbowali pomóc Milikowi wstać i odprowadzić go do szatni, jednak konieczna była interwencja personelu medycznego" - czytamy. Przypomniano, że po raz drugi z rzędu napastnik opuści mistrzostwa Europy z powodu kontuzji. "Nie raz Milik doznawał kontuzji i się podnosił, ale tym razem nie było czasu na regenerację" - podsumowano.

O sytuacji napastnika napisał również portal sport.virgilio.it. "Mistrzostwa Europy zagrożone, a Juventus się trzęsie" - podkreślono. W końcu kontuzje nie pierwszy raz pokrzyżowały plany napastnika. "To cholerne kolano: Arek Milik po raz kolejny zostaje zatrzymany przez problem z kolanem" - zaznaczono. Tam również wspomniano, jak na to pechowe zdarzenie zareagowali jego koledzy z zespołu oraz partnerka: "(Milik - red.) wydawał się wyraźnie zaniepokojony tym, co się właśnie wydarzyło i miał wrażenie, że to niemały problem. Także dlatego, że Szczęsny od razu poszedł go pocieszyć. Kamery uchwyciły też bardzo zaniepokojoną Agatę Sieramską, jego partnerkę".

"Milik, niepokój Juve: dziewczyna we łzach i operacja" - to z kolei tytuł artykułu w dzienniku "Tuttosport". Tam napisano, że piłkarz niebawem przejdzie dokładniejsze badania, które wykażą, co dokładnie mu dolega. Ponadto zacytowano słowa Michała Probierza z konferencji prasowej. "Powaga kontuzji była od razu widoczna, także po reakcji Agaty Sieramskiej, partnerki piłkarza, którą nagrały kamery, gdy zasłaniała twarz rękami w geście desperacji" - napisano.

"Juventus niepokoi się o Arka Milika. W piątek wieczorem polski napastnik doznał kontuzji kolana w towarzyskim wygranym 3:1 meczu z Ukrainą. Ostre starcie z Rusłanem Malinowskim z Genoi zakończyło się fatalnie. Milik upadł na ziemię, łapiąc się za kolano, a jego koledzy z drużyny, począwszy od Szczęsnego, od razu zrozumieli powagę problemu" - relacjonował dziennik "La Gazzetta dello Sport'.

"'Bianconeri' czekają na sobotnie badania, które pozwolą poznać skalę problemu i czas rekonwalescencji: mają nadzieję, że jest to problem, który można rozwiązać w krótkim czasie. Trener potwierdził, że napastnik Juventusu z pewnością ominie mistrzostwa Europy" - dodano. "Jego mecz, wliczając pomoc medyczną, trwał zaledwie 5 minut" - skwitował serwis calciomercato.com.

Dla Arkadiusza Milika mecz z Ukrainą był 73. w reprezentacji Polski. Jego dorobek to 17 bramek oraz 17 asyst.