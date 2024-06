- Prosiłbym bardzo o niezadawanie pytań. Muszę jeszcze skonsultować się z doktorem i ustalić kadrę na Euro - powiedział Michał Probierz i wyszedł z sali. To było zaraz po meczu z Ukrainą (3:1). Selekcjoner nie odpowiedział wtedy na żadne pytanie, ale przypomniał, że zrobi to w sobotę w samo południe. - Będzie wtedy kolejna konferencja, więc sobie porozmawiamy - wyjaśnił.

REKLAMA

Zobacz wideo Robert Lewandowski zszedł z Milikiem do szatni! Teraz ujawnia

Piątkowe spotkanie z Ukrainą miało dać odpowiedź, którzy trzej zawodnicy z 29 obecnych na zgrupowaniu obejrzą Euro w telewizji. PZPN tuż przed północą poinformował, że będą to Paweł Bochniewicz, Jakub Kałuziński i Arkadiusz Milik, który już w 2. minucie piątkowego starcia doznał kontuzji.

"Jeszcze raz przepraszam za wczoraj"

- Wiem, że państwo pewnie za dużo nie spali. Jeszcze raz przepraszam za wczoraj, ale nie było możliwości, by dłużej z wami porozmawiać - zaczął sobotnią konferencję Probierz. I od razu przeszedł do konkretów na temat Milka. - Musi przejść zabieg. Czeka go przerwa od czterech do sześciu tygodni. Jest mi go naprawdę bardzo szkoda, tak po ludzku, jako człowieka. Ale też jako piłkarza, bo Arek prezentował się dobrze na treningach - powiedział selekcjoner.

- Arka ze zgrupowania wyeliminowała kontuzja. A dlaczego skreśliłem Pawła Bochniewicza? Tutaj przede wszystkim zadecydowała uniwersalność Bartka Bereszyńskiego, który zabezpiecza nam w obronie dwie pozycje. Kuba Kałuziński? Został na to zgrupowanie dowołany dodatkowo. Jego zmiana w meczu z Ukrainą też nie była dobra, szczególnie w tych pierwszych minutach. Ale znam go z młodzieżówki, wiem, jak z nim rozmawiać. Wierzę, że ten debiut to będzie dla niego bodziec do rozwoju - dodał Probierz.

Probierz w sobotę wrócił też do meczu z Ukrainą. - Najlepsze jest to, że w końcu zaczęliśmy oddawać strzały. Jak nie strzelasz, to nie masz szansy na gole. Zagraliśmy niezły mecz, ale mam trochę pretensji o straconą bramkę - powiedział selekcjoner reprezentacji Polski, która przed wyjazdem na Euro w poniedziałek zagra jeszcze sparing z Turcją.