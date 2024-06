Niemcy wydali wyrok. To zaboli Manuela Neuera

W piątek, 14 czerwca rozpocznie się Euro 2024. W pierwszy meczu reprezentacja Niemiec zmierzy się ze Szkocją na obiekcie Allianz Arena w Monachium. Dla Juliana Nagelsmanna będzie to pierwsza wielka impreza w roli selekcjonera. Jakiś czas temu niemiecki szkoleniowiec powołał 27 zawodników na czerwcowe zgrupowanie, z których ostatecznie na mistrzostwa zabierze maksymalnie 26 graczy.

REKLAMA

Zobacz wideo Szymański już myśli o współpracy z Mourinho. Co za słowa

Eksperci i kibice zastanawiają się, kto pojawi się w wyjściowym składzie reprezentacji Niemiec na mecze na Euro 2024. Pierwsza decyzja już zapadła. Chodzi o pozycję bramkarza. Niemieckie media są zgodne, że numerem 1 na tym turnieju będzie Manuel Neuer. Dotychczas golkiper Bayernu Monachium rozegrał 118 meczów w barwach narodowych.

Ostatnie miesiące były dla Manuela Neuera niego bardzo trudne. 38-latek złamał nogę po mundialu w Katarze i długo dochodził do siebie, przez co nie był powoływany. W jego miejsce wskoczył Marc-Andre ter Stegen. Bramkarz Barcelony pilnował dostępu do bramki swojej drużyny narodowej w meczach towarzyskich. Do tej pory wystąpił w 40 spotkaniach.

Kibice wydali wyrok. Nie chcą Manuela Neuera w bramce

Wracając do Manuela Neuera. Został on także powołany na marcowe zgrupowanie, które jednak opuścił z uwagi na problemy zdrowotne. A po raz Neuer ostatni stanął on między słupkami 3 czerwca w meczu z Ukrainą. Ostatnio niemiecki "Bild" przeprowadził ankietę wśród kibiców. Pytanie brzmiało: "Kto powinien stanąć w bramce na mistrzostwa Europy?". Fani mieli do wyboru dwie opcje: Manela Neuera i Marca-Andre ter Stegena. Ter Stegen został wybrany ze znaczną przewagą. Ter Stegen otrzymał 72 procent głosów, a Neuer zaledwie 28 procent. Decyzja kibiców nie może dziwić. Z pewnością wciąż pamiętają oni o poważnym błędzie Neuera przy pierwszym golu Realu w finale Ligi Mistrzów.

Tegoroczne mistrzostwa Europy rozpoczną się 14 czerwca i potrwają do 14 lipca. Niemcy zagrają w A ze Szkocją (14.06, 21:00), Węgrami (19.06, godz. 18:00) i Szwajcarią (23.06, godz. 21:00).