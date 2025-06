O 18:00 Raków przekazał katastrofalne wieści. Spełnił się najczarniejszy scenariusz

Raków Częstochowa w czwartek 19 czerwca rozpoczął przygotowania do nowego sezonu. Jednak wystarczyły trzy dni, aby plany klubu się skomplikowały. Niestety jeden z zawodników przeżywa osobisty dramat.

Raków Częstochowa wydał ponury komunikat. "9-12 miesięcy"

O wszystkim poinformowano w oficjalnym komunikacie. "Władysław Koczerhin doznał kontuzji podczas niedzielnego treningu. Niestety, szczegółowe badania wykazały u naszego zawodnika zerwanie więzadeł krzyżowych (ACL) oraz uraz łąkotki" - przekazano w poniedziałek o godz. 18:00 w serwisie X.

Wiadomo również, ile szacunkowo potrwa przerwa ukraińskiego pomocnika. "'Kochi' w najbliższych dniach przejdzie zabieg i rozpocznie rehabilitację, która potrwa od dziewięciu do 12 miesięcy. Cały Raków jest z Tobą" - doprecyzowano.

Władysław Koczerhin zerwał więzadła krzyżowe. Raków Częstochowa może się załamać

Strata 29-latka to ogromny cios dla częstochowian. Wystarczy wspomnieć, że w minionym sezonie zagrał on we wszystkich 35 spotkaniach (33-krotnie w podstawowym składzie), w dodatku zdobył pięć bramek i zanotował pięć asyst. Zapewne trener Marek Papszun dalej chciał na niego stawiać, lecz w nadchodzących rozgrywkach on i cała drużyna będą musieli sobie radzić bez Koczerhina.

Obecnie Raków Częstochowa trenuje na własnych obiektach, a potem uda się na dwa obozy przygotowawcze: w Arłamowie (30 czerwca - 7 lipca) i Holandii (7-12 lipca). Nowy sezon zainauguruje w połowie lipca meczem pierwszej kolejki Ekstraklasy.