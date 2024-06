Oto król strzelców Ligi Mistrzów! Lewandowski? Szkoda gadać

- W życiu pewne są trzy rzeczy: śmierć, podatki i wygrana Realu Madryt w finale europejskiego pucharu. Jeśli Real dochodził do finału Ligi Mistrzów w XXI wieku, to ani razu go nie przegrał. Nie inaczej było w tym roku na Wembley. Borussia Dortmund wyglądała dużo lepiej w pierwszej połowie i mogła prowadzić co najmniej 1:0, ale to Real Madryt zadał dwa ciosy, wygrał 2:0 i sięgnął po tytuł Ligi Mistrzów. Po raz 15. w klubowej historii - pisał Aleksander Bernard ze Sport.pl.

Oto król strzelców Ligi Mistrzów w sezonie 2023/2024

Równo z gwizdkiem kończącym finał Ligi Mistrzów poznaliśmy najlepszych strzelców tego turnieju. Pierwsze miejsce w tej klasyfikacji zdobył Harry Kane. 30-letni napastnik strzelił 8 goli w 12 meczach, a do tego dołożył cztery asysty. Kapitan reprezentacji Anglii pokonywał bramkarzy Manchesteru United, Galatasaray, Lazio, Arsenalu i Realu Madryt. Jego drużyna zakończyła udział w tych prestiżowych rozgrywkach na półfinale. Na tym etapie Bayern Monachium uległ Realowi Madryt (w łącznym wyniku 3:4). Przypomnijmy, że Kane dołączył do niemieckiego klubu w sierpniu 2023 roku.

Drugie miejsce zajął Kylian Mbappe, który zdobył także osiem bramek w 12 spotkaniach, ale nie zanotował ani jednej asysty. Brak ostatnich podań sprawił, że główna nagroda powędrowała w ręce Kane'a. Jego zespół - Paris Saint-Germain - także odpadł na etapie 1/2, kiedy przegrał z Borussią Dortmund. Na ostatnim miejscu podium stanął Vinicius Junior z Realu Madryt, który w finale z Borussią Dortmund wpisał się na listę strzelców po cudownym podaniu Jude Bellinghama. Brazylijczyk w 10 meczach strzelił sześć goli i zanotował pięć asyst.

Odległą pozycję w klasyfikacji zajął Robert Lewandowski. Polak uplasował się ex aequo na 24. lokacie z Joao Felixem (FC Barcelona), Lukasem Leragerem (FC Kopenhaga), Braisem Mendezem (Real Sociedad) i Ferranem Torresem (FC Barcelona). Każdy z nich trzy razy trafił do siatki i zaliczył po jednej asyście.

