Oto "nowy Messi" z Barcelony. Już zaczęła się o niego walka. Fenomen

Pedro Juarez zwany "Pedrito" urodził się w argentyńskim mieście Salta. Cztery lata temu wraz z rodziną przybył do Barcelony. Od tamtej pory mieszka w Hiszpanii. Dzięki swojemu talentowi piłkarskiemu, szybko zwrócił uwagę skautów FC Barcelony. Trafił do grup młodzieżowych wciąż aktualnych mistrzów Hiszpanii.

Hiszpanie i Argentyńczycy będą walczyć o wielki talent FC Barcelony

Pedro Juarez w katalońskiej lidze młodzieżowej Barcelony U-10 wystąpił w tym sezonie w 26 meczach. Ma znakomite statystyki, bo zdobył aż 38 goli! Swoją popularność zyskał przede wszystkim dzięki niesamowitym dryblingom. Popis jego techniki, przebojowości i szybkości można zobaczyć na krótkim filmie poniżej. Juarez w jednej z akcji minął kilku rywali i zdobył gola.

Co ciekawe, 10-latek już podpisał kontrakt sponsorski z firmą Nike. Mało tego, wielu ekspertów porównuje go do jego idola - fenomenalnego Argentyńczyka Leo Messiego.

- W Barcelonie jest argentyński chłopiec z kategorii wiekowej 2014, o którym powiadomiłem już AFA [Argentyńska Federacja Piłki Nożnej - red.], aby ich ostrzec, by nie zabrali go od nas - powiedział argentyński komentator Jorge D'Alessandro, cytowany przez "Forbesa".

Według niego może dojść do rywalizacji federacji argentyńskiej i hiszpańskiej o to, by wielki talent grał właśnie w ich reprezentacji. Identycznie, jak to było w przypadku Leo Messiego, który ostatecznie występował w reprezentacji Argentyny.

- "Pedrito" ma talent do przyjmowania piłki i niesamowite spojrzenie na grę. Umiejętność podejmowania decyzji, przegląd pola, niesamowite podania - to wszystko sprawia, że jest zawodnikiem o wielkiej przyszłości - dodał D'Alessandro.

Według informacji Mundo Deportivo Argentyńska Federacja Piłki Nożnej ma już plan powołania piłkarza do kadry U-15.

- Ostatecznie jednak przed nim jeszcze daleka droga, ponieważ cudowny geniusz musi najpierw przejść na zawodowstwo, a następnie trzykrotnie wystąpić w reprezentacji narodowej w seniorskiej drużynie, Dopiero wtedy, zgodnie z przepisami FIFA, będzie mógł ktoś go zatrzymać na stałe - dodaje "Forbes".