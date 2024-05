A jednak. UEFA podjęła decyzję. Znakomite wieści dla Probierza

Przypomnijmy, że według doniesień portalu Goal.pl PZPN i Michał Probierz zdecydowali, że nie będą ogłaszać szerokiej kadry, która mogłaby liczyć 50 zawodników. To zmiana w porównaniu do mundialu w Katarze. Wówczas Czesław Michniewicz ogłosił taką listę na konferencji w Zakopanem.

Dobre wieści dla Probierza. Decyzja UEFA

"Listę związek będzie musiał wysłać do UEFA, ale nie planuje jej komunikować. Ostateczną kadrę trzeba ogłosić do 7 lub 8 czerwca (UEFA jeszcze nie zdecydowała) i dopiero te wybory poznają kibice" - pisał Przemysław Langier ze wspomnianego portalu.

Okazuje się, że selekcjonerzy będą mogli skorzystać z większej liczby zawodników, niż miało to miejsce podczas większości poprzednich turniejów.

- Maksymalny rozmiar drużyny na EURO 2024 został zwiększony z pierwotnych 23 do 26 graczy. Do 7 czerwca zespoły muszą dostarczyć listę składów zawierającą od 23 do 26 zawodników - poinformowała UEFA. Decyzję przekazano w mediach społecznościowych europejskiej federacji.

Podobnie rzecz miała się w 2021 roku. Wówczas, ze względu na możliwość zakażeń koronawirusem, zdecydowano się powiększyć liczebność kadr z 23 do 26 piłkarzy. Tak samo postąpiła FIFA, która na ostatni mundial również pozwoliła powołać 26 zawodników.

EURO 2024 rozpocznie się 14 czerwca. W meczu otwarcia Niemcy zagrają ze Szkocją. Polacy dwa dni później rozegrają pierwsze spotkanie. Ich rywalem będzie Holandia. 21 czerwca podejmą Austrię, zaś 25 czerwca na koniec zmagań grupowych zagrają z wicemistrzami świata Francuzami. Dla biało-czerwonych piąty udział z rzędu w kontynentalnym czempionacie.