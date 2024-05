Trener Chelsea wybuchł podczas konferencji prasowej. "Mam dość"

W czwartek Chelsea pokonała 2:0 Tottenham, ale obecnie i tak zajmuje rozczarowujące 8. miejsce w Premier League. I tak jest lepiej niż w poprzednim sezonie, gdy londyński klub skończył na 12. pozycji w tabeli, ale ambicje rządzących zespołem są dużo większe.

REKLAMA

Zobacz wideo Sceny w trakcie finału Pucharu Polski! Wisła Kraków i Pogoń Szczecin w akcji

Conte zastąpi Pochettino? Argentyńczyk zabrał głos. "Mam dość"

Dlatego niewykluczone, że Chelsea postanowi zmienić szkoleniowca. Według włoskiej gazety "La Repubblica" Anglicy liczą na ściągnięcie Antonio Conte. Włoski trener miał już otrzymać ofertę kontraktu, która ma przebijać pieniądze oferowane przez AC Milan i Napoli. Co na to wszystko Pochettino, którego kontrakt z Chelsea obowiązuje przecież do końca przyszłego sezonu?

Argentyńczyk przyznaje, że nie ma pojęcia, co go czeka w najbliższym czasie, ale jest dobrej myśli. - Jeżeli mam jeszcze jeden rok kontaktu i nikt nic nie mówi, to zakładam, że dalej tu będę. Jeżeli będzie decyzja i ktoś mi powie "ciao", okej. Ale ponieważ na razie nie wiemy, co mnie czeka, to mniemam, że tu zostanę - stwierdził, cytowany przez serwis standard.co.uk.

I zaapelował do dziennikarzy. - Mam dość tych głupich plotek. Musicie pytać klubu, czy chcą mnie dalej. Przestańcie pisać rzeczy, które nie mają sensu.

Do tej pory Mauricio Pochettino poprowadził Chelsea w 47 spotkaniach. Wygrał 23 z nich. W tym czasie największym sukcesem jego drużyny było dojście do finału Pucharu Ligi, gdzie przegrała z Liverpoolem 0:1.

Do końca sezonu Chelsea rozegra jeszcze cztery mecze. Najbliższy już w niedzielę 5 maja o 15:00. W tym spotkaniu jej przeciwnikiem będzie West Ham. Oba zespoły sąsiadują ze sobą w tabeli. Chelsea ma dwa punkty więcej.