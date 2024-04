Capello wymienił czterech geniuszy futbolu. Pominął gwiazdę. "Nie jest"

Puchar Ligi Mistrzów, pięć mistrzostw Włoch oraz dwa mistrzostwa Hiszpanii to największe osiągnięcia w trenerskiej karierze Fabio Capello. W CV 77-latka znajdziemy największe kluby świata, takie jak AC Milan, Real Madryt, AS Roma czy Juventus. Włoch był również selekcjonerem reprezentacji Anglii oraz Rosji. Jego ostatnim klubem było chińskie Jiangsu FC, skąd odszedł w marcu 2018 roku.

Fabio Capello wybrał. Cristiano Ronaldo nie będzie zadowolony

Capello był jednym z gości podczas gali Laureus World Sports Awards 2024, która odbyła się w poniedziałek 22 kwietnia w Madrycie. Podczas wydarzenia wybrano m.in. najlepszą sportsmenkę, którą została Aitana Bonmati. Piłkarka Barcelony pokonała nominowaną do tej nagrody drugi rok z rzędu Igę Świątek.

Oprócz rozdania nagród jednym z punktów gali były rozmowy z zaproszonymi osobistościami. Wtedy to głos zabrał Fabio Capello, który wypowiedział się na temat Lionela Messiego oraz Cristiano Ronaldo. Zaczął jednak od 16-letniej gwiazdy Barcelony, która w ostatnich miesiącach błyszczy w zespole Xaviego. - Lamine Yamal z Barcelony to bardzo interesujący zawodnik, ale nie będzie geniuszem jak Messi, Pele i Maradona. Oni byli geniuszami. Cristiano Ronaldo jest świetny, zdobył wiele trofeów, w tym Złote Piłki. Ale nie jest tak wielki jak Messi. Nie jest geniuszem. Skoro już jesteśmy przy geniuszach, zapomniałem o kimś, kogo również można by określić w ten sposób: Ronaldo Fenomeno - powiedział Włoch.

Co prawda 77-latek nie miał okazji trenować Portugalczyka, ponieważ ten trafił do Realu Madryt dwa lata po jego odejściu, jednak jego zdaniem Ronaldo nie osiągnął poziomu Argentyńczyka. Następnie Capello ocenił świetnego w tym sezonie Jude'a Bellinghama oraz Kyliana Mbappe. - Zaskoczył mnie w tym sezonie. Nie spodziewałem się, że Anglik tak szybko będzie miał tak duży wpływ na Real Madryt - stwierdził.

- To wyjątkowy zawodnik, potrafi zrobić różnicę w ciągu sekundy i trudno go zatrzymać - dodał w kontekście Francuza, który najprawdopodobniej niebawem dołączy do zespołu Carlo Ancelottiego. W styczniu Fabio Capello w wywiadzie dla "Marki" wypowiedział się także o Robercie Lewandowskim. - Lewandowski też zawodzi, nie jest już taki sam jak rok temu. Jest niewielu znakomitych środkowych napastników. Erling Haaland to zawodnik, który z każdym rokiem się poprawia, ponieważ jest młody, ale Lewandowski w tym roku nie gra na poziomie, z jakiego go znaliśmy. I to jest problem - mówił o Polaku, który zawiódł w ostatnim El Clasico.