Media: Alarm u rywali Polaków. Wielka gwiazda nie pojedzie na Euro 2024

Do końca sezonu klubowego, licząc finały europejskich pucharów, pozostało niewiele ponad miesiąc. W krajowych ligach zapadają końcowe rozstrzygnięcia, a na horyzoncie zaczyna powoli pojawiać się temat Euro 2024. Turniej w Niemczech rozpocznie się 14 czerwca meczem gospodarzy ze Szkocją. Do tego czasu wielu selekcjonerów ma nadzieję, że ich najlepsi zawodnicy dokończą grę w klubach w pełni zdrowia.

Kingsley Coman najprawdopodobniej opuści Euro 2024

Podobnie jest w przypadku Didiera Deschampsa i reprezentacji Francji. Trenera "Trójkolorowych" na pewno zmartwiła sytuacja Kingsleya Comana. Skrzydłowy Bayernu Monachium wrócił do gry pod koniec marca po blisko dwumiesięcznej przerwie spowodowanej kontuzją kolana.

Jednak 13 kwietnia doznał poważnej kontuzji mięśniowej w meczu z FC Koeln (2:0). Opuścił wtedy boisko w 50. minucie i czeka go znowu kilkutygodniowa przerwa od gry. "L'Equipe" poinformowało, że to niemal na pewno wykluczy Comana z gry na Euro 2024 i nie zostanie on powołany przez Deschampsa. Dziennik dodał, że sam zawodnik jest bardzo rozczarowany tym, że tak dla niego potoczyła się końcówka sezonu.

Mowa w końcu o 27-letnim zawodniku, który ma już na koncie 55 występów w reprezentacji Francji. Zdobył w nich osiem bramek i zanotował pięć asyst.

"L'Equipe" w gronie potencjalnych zastępców Comana w kadrze wymieniło Moussę Diaby’ego z Aston Villi oraz Bradleya Barcolę z PSG.

A do kiedy selekcjonerzy mają czas na ogłoszenie oficjalnej kadry na Euro 2024? Muszą to zrobić do 7 czerwca, czyli na tydzień przed startem turnieju. Przed samym Euro reprezentacja Polski zagra w meczach towarzyskich z Ukrainą (7 czerwca) oraz Turcją (10 czerwca). Na turnieju Biało-Czerwoni w grupie D zmierzą się z Holandią (16 czerwca), Austrią (21 czerwca) oraz Francją (25 czerwca).