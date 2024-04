Sceny w hicie Ligi Mistrzów! Pięć goli. Wielki wieczór Barcelony

To było 180 sekund, które mogło całkowicie wstrząsnąć FC Barceloną, która do 48. minuty grała dobrze i prowadziła 1:0. Wtedy właśnie Ousmane Dembele, były piłkarz FC Barcelony, który przed pierwszym gwizdkiem sędziego mówił, że to najważniejszy dla niego mecz w karierze, przejął w polu karnym odbitą piłkę przez Araujo, minął na zamach de Jonga i potężnie strzelił pod poprzeczkę. Trzy minuty później Fabio Ruiz świetnie prostopadle podał w pole karne do Vitinhy, a ten końcem buta strzelił w długi róg i zdobył gola.

REKLAMA

Zobacz wideo

Wielki mecz w Paryżu

PSG prowadził 2:1 i dominował, chciał jak najszybciej prowadzić wyżej. Xavi, trener FC Barcelony postanowił jednak zareagować i zrobił dwie zmiany.

Na boisko weszli Joao Felix i Pedri. Ten drugi po zaledwie kilkudziesięciu sekundach kapitalnie podał nad obrońcami w pole karne do Raphinhy, a ten strzelił precyzyjnie w róg i Donnarumma nawet nie drgnął.

To jednak nie był koniec świetnych zmian Xaviego! W 75. minucie na boisko weszli Andreas Christensen i Ferran Torres. Ten pierwszy 120 sekund później wyskoczył po rzucie rożnym na czwartym metrze i zdobył gola głową i FC Barcelona prowadziła 3:2. Biernie przy nim stał Zaire-Emery, który nawet nie wyskoczył do piłki.

Kapitalna akcja Lewandowskiego przy golu dla Barcelony

Początek meczu zdecydowanie należał do gospodarzy, którzy chcieli błyskawicznie zdobyć gola i z impetem atakowali. Po zaledwie dwunastu minutach mieli już cztery strzały na bramkę. Paradoksalnie jednak to FC Barcelona, która w pierwszych 20 minutach miała sporo niedokładności w ataku pozycyjnym, stworzyła w tym okresie najlepszą sytuację. W szóstej minucie po dalekim wykopie Marca-Andre ter Stegena i sprytnym przepuszczeniu piłki przez Roberta Lewandowskiego, Raphinha był sam na sam z Gianluigi Donnarummą. Bramkarz PSG uprzedził go na dwudziestym metrze i wykopał piłkę.

Włoski bramkarz pomylił się za to w 21. minucie. Wtedy po rzucie rożnym źle wyszedł do dośrodkowania, uprzedził go Robert Lewandowski, który strzelił głową, ale piłkę z linii bramkowej wybił Nuno Mendes.

Kwadrans później Polak znów pokazał się z dobrej strony. Lewandowski dobrze rozprowadził akcję od środka boiska, podał na prawe skrzydło do Lamine Yamala. Młody skrzydłowy Barcelony dośrodkował, z piłką minął się Lewandowski, źle ją odbił Donnarumma, a Raphinha z 11 metrów strzelił do pustej bramki!

W końcówce tej części goście mogli podwyższyć wynik, ale Cancelo zagrał egoistycznie w polu karnym, a potem Yamal fatalnie przestrzelił po kolejnej świetnej akcji Raphinhy.

Yamal w tym meczu został najmłodszym zawodnikiem, który zagrał w ćwierćfinale Ligi Mistrzów (16 lat i 272 dni). Pobił on rekord Rayana Cherkiego z 2020 roku (17 lat i 2 dni).

Rewanżowy pojedynek odbędzie się we wtorek, 16 kwietnia o godz. 21. W innym środowym meczu ćwierćfinałowym Champions League Atletico Madryt wygrało u siebie z Borussią Dortmund 2:1.

PSG - FC Barcelona 2:3 (0:1)