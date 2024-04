Oni też nie chcą u siebie kibiców Wisły Kraków. Kuriozalne tłumaczenia. "Mam związane ręce"

Kluby Fortuna 1. Ligi nie są przychylnie nastawione do kibiców Wisły Kraków, dlatego nie wpuszczają ich na sektor gości podczas spotkań. Władze "Białej Gwiazdy" sugerowały spisek i zorganizowaną akcję wymierzoną przeciwko klubowi. Wisła Płock także nie wpuści kibiców ze stolicy Małopolski, argumentując to zdarzeniami z Radłowa z sierpnia zeszłego roku, co spotkało się z dużą krytyką.

Prezes Wisły Płock i absurdalne tłumaczenia ws. kibiców Wisły Kraków

"Zarząd klubu Wisła Płock S.A. podjął decyzję o nieprzyjmowaniu zorganizowanej grupy kibiców gości podczas meczu 27. kolejki Fortuna 1. Liga pomiędzy Wisła Płock - Wisła Kraków. Dnia 5 sierpnia 2023 roku w Radłowie, w trakcie turnieju kibiców Unii Tarnów doszło do tragicznego incydentu z udziałem m in. kibiców Wisły Kraków, podczas którego śmierć poniósł kibic innej drużyny. Udział zorganizowanej grupy kibiców drużyny Wisły Kraków w trakcie zaplanowanej na dzień 13 kwietnia 2024 r. imprezy masowej - naszym zdaniem - może stanowić realne zagrożenie dla bezpieczeństwa uczestników imprezy" - czytamy w komunikacie Wisły Płock.

Przypomnijmy, że w sierpniu w Radłowie odbywał się turniej piłkarski, na który sympatycy Unii zaprosili fanów Wisły Kraków, Zagłębia Sosnowiec i BKS-u Stali Bielsko-Biała. Niestety, doszło do starcia pseudokibiców, w wyniku którego śmierć poniósł jeden fan drużyny z Tarnowa. Największą odpowiedzialność za tragedię zrzucono na fanów Wisły.

Właściciel krakowskiej Wisły Jarosław Królewski zarzucał płocczanom manipulację przepisami licencyjnymi, skoro nie mieli problemu z wpuszczeniem fanów z Sosnowca, którzy też byli w Radłowie.

Głos w sprawie zabrał prezes Wisły Płock Piotr Sadczuk, ale nie podał żadnych konkretnych argumentów na to, dlaczego zdecydował się nie wpuszczać fanów Wisły. Uważa, że takie sprawy powinni załatwiać sami kibice, a on sam ma "związane ręce i nie mógł podjąć innej decyzji".

- To nie jest pytanie do mnie tak naprawdę. Nikt nie wpuszcza kibiców Wisły Kraków. Do Krakowa, na Wisłę też nie przyjeżdżają żadne grupy zorganizowane. Doskonale sobie wszyscy zdają sprawę, dlaczego i czym to jest spowodowane. I tyle w tym temacie. Ja po prostu nie mogę wyłamać się z pewnych tematów. To nie jest do załatwienia na linii Wisła Kraków – Wisła Płock. To są sprawy kibicowskie i nie dotyczą Wisły Płock zupełnie. Nie rozumiem więc, skąd taki szum. Ja mam związane ręce i nie mogę podjąć innej decyzji - powiedział w rozmowie z Mateuszem Migą dla sport.tvp.pl.

Na pytanie, kto związał mu ręce, Sadczuk odpowiedział, że to "ci sami, którzy związali poprzednim prezesom, gdzie przyjeżdżała Wisła Kraków". Biorąc pod uwagę nawiązania do "świata kibicowskiego", należy rozumieć, że tak naprawdę to fani płockiej Wisły mogli wywrzeć presję, by zakazał wstępu zorganizowanej grupie kibiców z Krakowa. W dalszej części rozmowy Sadczuk zaprzeczył, że taką decyzję wymusili kibice. Wskazał, że chodzi o "wszystkie kluby, które nie wpuściły Wisły Kraków przed Wisłą Płock".

Natomiast porównania do wpuszczenia kibiców Zagłębia Sosnowiec nazywa "populistycznym podejściem".

Prezes Wisły Płock nie rozmawiał z policją

Prezes Wisły Płock zasłania się tym, że ma przesłanki, że kibice Wisły mogliby spowodować zagrożenie na stadionie w Płocku, ale nie zdradził szczegółów. Oprócz tego nie konsultował sprawy z odpowiednimi służbami.

- Policja nie jest tu stroną do konsultowania tego. Ja jestem odpowiedzialny za przeprowadzenie imprezy masowej. I przesłanki mam takie, jak wszyscy prezesi i wszystkie kluby, z którymi Wisła Kraków grała na wyjeździe. Myślę, że to jest sprawa do rozwiązania nie przez Wisłę Płock, tylko przez samych kibiców. Mamy udokumentowane na tyle, że podjęliśmy taką decyzję. Mogłem uzasadniać to w różny sposób, ale nie chodzi o to, żeby wymyślać nie wiadomo co. Uznałem, że wszyscy wiedzą, o co chodzi, dlatego w ten sposób jest komunikat sformułowany - skomentował.

Zdaniem prezesa Wisły Płock sytuacja prędko nie ulegnie zmianie. - To jest problem do rozwiązania przez całą ligę. Ja mam pełne przekonanie, że na dzień dzisiejszy, z tego co słyszę i widzę, a w tym środowisku jestem, to żaden klub nie wpuści zorganizowanej grupy kibiców Wisły Kraków, dopóki ta sytuacja się nie zmieni. Cieszę się natomiast, że kibice Wisły Kraków wejdą na Stadion Narodowy, bo może to będzie jakiś przełom - podsumował Sadczuk.