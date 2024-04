Trzy gole w meczu Atletico - Borussia! Babol może zadecydować o awansie [WIDEO]

Atletico Madryt jest o krok bliżej awansu do półfinału Ligi Mistrzów i przystąpi do rewanżu z minimalną zaliczką. Borussia Dortmund weszła fatalnie w mecz, straciła dwa gole na własne życzenie, ale w drugiej połowie pokazała inną twarz i zmniejszyła straty. Rewanż na Signal Iduna Park w Dortmundzie będzie zatem bardzo emocjonujący, choć Atletico miało szanse na to, by wygrać z BVB zdecydowanie wyżej.

