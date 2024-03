Oto najsłabszy punkt Walijczyków. W Polsce tego nie ma. "Obawiam się"

Od lat mówi się, że "Polska bramkarzami stoi" i trudno z tą tezą polemizować. Numerem jeden jest Wojciech Szczęsny, który co prawda po Euro 2024 ma skończyć reprezentacyjną karierę, ale o następców może być spokojny. Od lat na poziomie broni Łukasz Skorupski, a do kadry pukają Marcin Bułka czy Kamil Grabara, a nie zapominajmy o Bartłomieju Drągowskim i Radosławie Majeckim. Słowem: klęska urodzaju.

Takich "rozterek" nie ma jednak u naszego najbliższego rywala. Przez lata numerem jeden był Walijczyków Wayne Hennessey, który zagrał 109 meczów w narodowych barwach. O zaledwie dwa więcej ma absolutny rekordzista kraju, czyli Gareth Bale. Hennessey wyrobił sobie markę na Wyspach Brytyjskich - głównie występami w Wolverhampton i Crystal Palace. Obecnie jest czwartym bramkarzem Nottingham Forest. W XX wieku między słupkami walijskiej bramki brylował Neville Southall, a więc legenda Evertonu. A dziś?

Nieregularność w walijskiej bramce. To może być powód do niepokoju

Trener Robert Page powołał czterech bramkarzy na marcowe zgrupowanie. Wybór padł na Danny'ego Warda (Leicester City), Adama Daviesa (Sheffield United), Toma Kinga (Wolverhampton) i wspomnianego Hennesseya. W ostatnich latach numerem jeden jest Ward z 40 występami w barwach Walii. Każdy z tych bramkarzy ma jeden punkt wspólny - w tym sezonie albo gra niewiele, albo praktycznie wcale:

Danny Ward: zagrał dwa mecze w zespole U23, bez występu w Championship, przegrywa rywalizację z Duńczykiem Madsem Hermansenem i Jakubem Stolarczykiem,

Adam Davies: występ w Pucharze Ligi Angielskiej przeciwko Lincoln City, jest trzeci w hierarchii za Ivo Grbiciem i Wesem Foderinghamem,

Tom King: jeden mecz w zespole U23, jest w hierarchii za Portugalczykiem Jose Sa i Danielem Bentleyem,

Wayne Hennessey: bez występu w tym sezonie, trener wyżej ceni sobie Matta Turnera, Odysseasa Vlachodimosa i Matza Selsa.

W przypadku Warda wydawało się, że zimą uda mu się zmienić klub i przed barażami będzie grać regularnie. Po bramkarza zgłaszało się Sheffield United czy Cardiff City, ale ostatecznie do ruchu nie doszło. W związku z tym, że Ward ma ważny kontrakt do czerwca 2025 roku z Leicester, to trener Rob Page obwiniał za tę sytuację politykę klubu, a nie podejście samego piłkarza. - Nie chodziło o to, że Danny nie słuchał moich rad. Współczuję mu, bo gdy chcesz się postawić w roli gracza, to rozumiesz tę decyzję. W grę wchodzą pensje, opłaty i inne rzeczy, na które nie ma się wpływu - komentował selekcjoner Walii.

To już ciągnie się latami. "Największy problem przed zgrupowaniami"

Jak się okazuje, taka sytuacja z bramkarzami w Walii nie zdarza się pierwszy raz i jest pewnym trendem. - To największy problem przed zgrupowaniami w ostatnich latach. Bramkarz kadry zwykle nie gra regularnie, więc to oznacza, że jest wybierany na podstawie tego, jak grał dla reprezentacji w przeszłości. Trener bramkarzy musi zatem dostosowywać treningi pod to, by upewnić się przede wszystkim, że bramkarz jest w pełni gotowy do rozgrywania meczów - mówi Sport.pl Glen Williams, dziennikarz walesonline.co.uk.

- Nie przychodzi mi jednak do głowy żaden mecz, po którym powiem z pełnym przekonaniem, że bramkarz wybronił dla drużyny remis lub zwycięstwo. Obawiam się, że dawno takiego meczu mogło nie być - dodaje. Jeżeli teraźniejszość nie napawa Walijczyków optymizmem, to czy taka może się pojawić w przyszłości między słupkami?

- To pytanie, które sam sobie ostatnio zadaję. Niewielu walijskich bramkarzy gra regularnie w seniorach. Lewys Benjamin był w Cardiff City i w zeszłym roku prawie trafił do Manchesteru City. Ostatecznie skończył w Wolverhampton. Warto go mieć na oku. Ale ogólnie brakuje głębi składu i młodych zawodników wysokiej jakości, jest to powód do niepokoju - odpowiada Williams.

To może być słaby punkt Walii? "Rzadko zawodził"

W związku z tym, że walijscy bramkarze grają niewiele lub wcale można uważać, że to mógłby być słaby punkt Walii w tym meczu. Wszystko wskazuje na to, że to Ward stanie między słupkami w Cardiff. Czy tę opinię o słabym punkcie podziela ekspert? - Nie powiedziałbym, że są jakieś słabe punkty, w które Polska mogłaby uderzyć. Ward jest numerem jeden w kadrze Page'a. To wszechstronny bramkarz, który dobrze reaguje we własnym polu karnym i potrafi wyprowadzić piłkę. Ward był czołowym bramkarzem Walii od wielu lat. Rzadko zawodził, a kibice go uwielbiają i tworzą różne przyśpiewki na jego temat - podsumował.

Mecz Walia - Polska w Cardiff odbędzie się w najbliższy wtorek o godz. 20:45. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.