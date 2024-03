Ważne wieści ws. Probierza. Kluczowa data

W najbliższy wtorek reprezentacja Polski będzie walczyć w Cardiff z Walią o awans na Euro 2024. Wszystko wskazuje na to, że to spotkanie może też zdecydować o przyszłości Michała Probierza w roli selekcjonera biało-czerwonych. TVP Sport informuje, że jest znana data spotkania, na którym wyjaśni się przyszłość trenera. Jak się okazuje, dojdzie do niego w przyszłym tygodniu, już po powrocie kadry ze stolicy Walii.

