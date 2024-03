Lewandowski doczekał się "Złotej Piłki"! Co za niespodzianka [WIDEO]

- To my doprowadziliśmy do sytuacji, że graliśmy dobrze i od samego początku prezentowaliśmy dobry styl, potrafiliśmy stworzyć sytuacje. To zasługa Nicoli Zalewskiego, że rywal po faulach na nim zobaczył dwie żółte kartki. Dla nas najważniejszy jest teraz awans do finału barażowego. Cieszymy się z tego, co będzie dalej - mówił na pomeczowej konferencji prasowej Michał Probierz. Reprezentacja Polski rozbiła Estonię 5:1 na Stadionie Narodowym, dzięki czemu awansowała do finału baraży.

W międzyczasie na kanale YouTube Łączy Nas Piłka pojawiają się vlogi z kulis przebiegu zgrupowania kadry. W ostatnim odcinku pokazano, jak reprezentanci Polski spędzili sobotę. W tym dniu Roberta Lewandowskiego odwiedził wyjątkowy gość - pan Przemysław, który jest osobą niepełnosprawną. Oprócz krótkiej pogawędki napastnik FC Barcelony otrzymał replikę Złotej Piłki wykonanej z kilku tysięcy zapałek. Kapitan naszej reprezentacji bardzo ucieszył się z niecodziennego prezentu.

- Jak jechaliśmy do Watykanu, to słyszeliśmy, że jesteś faworytem do Złotej Piłki. Pomyślałem, że muszę zrobić coś wyjątkowego dla ciebie. Obserwuję cię. Wiem, że jesteś człowiekiem o dobrym sercu i wspierasz osoby niepełnosprawne. Ja też jestem osobą niepełnosprawną - mówił pan Przemysław, po czym przekazał w ręce Roberta Lewandowskiego Złotą Piłkę wykonaną z 4718 zapałek.

- Dla mojego rodaka, najlepszego piłkarza na świecie. Proszę, Robert - dodał twórca podarunku. - Dziękuję bardzo. Świetnie to wygląda, naprawdę - zareagował piłkarz, którego mocno zaskoczyła ilość potrzebnych zapałek i ogrom włożonej pracy w wyjątkowy prezent. Tym sposobem Lewandowski nareszcie doczekał się Złotej Piłki, którą według kibiców i ekspertów powinien otrzymać za kapitalny sezon 2019/20, kiedy to w barwach Bayernu zdobył potrójną koronę. Napastnik nie pozostał dłużny i wręczył panu Przemysławowi podpisaną koszulkę reprezentacji Polski z nowej kolekcji.

Już we wtorek 26 marca reprezentacja Polski zmierzy się na wyjeździe z Walią. Stawką będzie awans na mistrzostwa Europy. Pierwszy gwizdek w Cardiff wybrzmi o godz. 20:45. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w naszej aplikacji mobilnej.