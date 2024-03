Stanowczy głos z Walii ws. Lewandowskiego. "Wszyscy wiedzą"

Polacy pojadą do Walii w dobrych nastrojach po wysokim zwycięstwie 5:1 nad Estonią. Zadanie nie będzie jednak wcale takie łatwe, na dodatek kadra przystąpi do starcia nieco osłabiona. Na murawie na pewno nie pojawi się Matty Cash. Pod znakiem zapytania stoi też występ Przemysława Frankowskiego.

Robert Lewandowski postraszy Walię? "Wszyscy wiedzą"

Niezagrożony jest za to występ Roberta Lewandowskiego, którego Walijczycy obawiają się najbardziej. - Wszyscy wiedzą, jaki jest niebezpieczny. Strzelił mnóstwo goli przez całą karierę, dla reprezentacji i w każdym klubie, w którym był - powiedział na konferencji prasowej pomocnik Harry Wilson. 27-latek występuje obecnie w Fulham, a w przeszłości grał m.in. w Liverpoolu. W kadrze wystąpił 54 razy.

- Może nie jest coraz młodszy, ale wiemy, że jeśli damy mu pół szansy, to trafi do siatki. Dlatego najważniejsze jest to, żeby solidnie zagrać w obronie. Musimy go powstrzymać, nie dać mu ani odrobiny miejsca - dodał zawodnik.

Wilson został zapytany też, kto jego zdaniem może zastąpić w kadrze Walii Garetha Bale'a. - Nie sądzę, aby ktokolwiek mógł go zastąpić. Kiedy odchodził, cała drużyna wiedziała, że możemy zapełnić tę dziurę tylko jako kolektyw. To był nasz kapitan, nasz lider, nasz najlepszy piłkarz. Nie możemy już liczyć na jego gole, na jego wpływ na drużynę, a to wielka strata - skomentował.

Spotkanie barażowe Walii z Polską zaplanowano na wtorek 26 marca na godzinę 20.45. Jego bezpośrednią stawką będzie awans na mistrzostwa Europy w Niemczech. Transmisję z meczu przeprowadzi Telewizja Polska. Relacja na żywo na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej.