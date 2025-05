"Założył" się o zegarek za 1,3 mln złotych. Sceny podczas Roland Garros

Alexander Zverev we wtorek pokonał Learnera Tiena 6:3, 6:3, 6:4 i pewnie awansował do II rundy Rolanda Garrosa. Większą furorę niż samą grą zrobił jednak czymś innym. Po spotkaniu reprezentant Niemiec pojawił się w studiu telewizji TNT Sports i nagle cała uwaga skupiła się na jego... zegarku.

Zegarek Zvereva skradł show. Prowadzący nie mógł się powstrzymać

A wszystko przez prowadzącego Adama Lefkoe, na którym ów gadżet zrobił największe wrażenie. - Trudno mi się skupić, bo ma na sobie jeden z najfajniejszych zegarków, jakie kiedykolwiek widziałem na żywo - wypalił nagle gospodarz programu. A skąd u niego tak wielki zachwyt?

Otóż Zverev założył zegarek Jacob & Co Casino Tourbillon, o którym sami producenci piszą, że jest: "ukłonem w stronę eleganckich hazardzistów i bywalców salonów, którzy w latach 60. XX wieku gościli w Monte Carlo, Makao czy Las Vegas". Wykonano go z 18-karatowego różowego złota i czarnego onyksu, a jego koszt to oszałamiające 275 tys. funtów, czyli ponad 1,375 miliona złotych. Nie chodzi tu jednak o jego wartość.

Zverev hazardzistą? Mógł stracić zegarek za ponad milion złotych

Oszałamiające wrażenie robi jego wygląd. Tarcza zegarka przypomina ruletkę. Jak się okazało, można z niej skorzystać również w celach hazardowych. Zverev natychmiast zaproponował pozostałym gościom, by obstawiali liczby. - Jeśli ktoś poda właściwy numer, dostanie mój zegarek - powiedział. Wszyscy zaczęli więc obstawiać, a tenisista rozpoczął losowanie.

Mimo że Zverev ryzykował utratę cennego cacka, to ostatecznie je zachował. Wylosowała się bowiem cyfra 4, której nikt nie podał. W tej sytuacji Niemiec ze spokojną głową może przygotowywać się do kolejnego meczu, w którym zagra z Holendrem Jesperem de Jongiem.