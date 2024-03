Piękna historia! Syn 102-krotnego reprezentanta Polski błyszczy w barwach Legii

Jakub Żewłakow urodził się w 2006 roku. 17-letni piłkarz to syn Michała Żewłakowa, 102-krotnego reprezentanta Polski i byłego dyrektora sportowego Legii Warszawa (pracował w tej roli w latach 2013-2017). Młody piłkarz występuje na pozycji środkowego pomocnika.

Dopiero drugi mecz Jakuba Żewłakowa w rezerwach Legii Warszawa, a już pierwszy gol

Jakub Żewłakow rozpoczął treningi z drużynami młodzieżowymi Legii, gdy miał siedem lat. W tym sezonie grał w drużynie Legii do lat 19. Wystąpił w szesnastu spotkaniach Centralnej Ligi Juniorów i zdobył pięć goli.

W lutym dostał szansę od Kosty Runjaicia, trenera Legii Warszawa i poleciał z pierwszą drużyną na obóz do Turcji, a potem został nawet zgłoszony do rozgrywek ekstraklasy. Nie zagrał jednak w tych rozgrywkach ani minuty na wiosnę. Krótką szansę w meczu z Widzewem Łódź dostał za to dwa lata starszy od Żewłakowa - Wojciech Urbański.

Na razie Jakub Żewłakow dostał szansę w drugiej drużynie Legii, która występuje w trzeciej lidze. W sobotę warszawianie wygrali u siebie aż 4:0 (2:0) z Bronią Radom. Młody zawodnik w swoim drugim występie w rezerwach, zdobył gola. W 39. minucie wykorzystał sytuację sam na sam z bramkarzem. Asystę przy jego trafieniu miał Michał Kucharczyk. Bramkę można zobaczyć w linku poniżej.

Pozostałe gole dla rezerw Legii zdobyli: Julien Tadrowski (36.minuta), Minas Vassiliadis (55.) i Patryk Konik (78.)

Legia II Warszawa jest wiceliderem grupy pierwszej III ligi. Po 21 spotkaniach ma 44 punkty, tyle samo co prowadząca Pogoń Grodzisk Mazowiecki. Na trzeciej pozycji jest GKS Bełchatów (38 punkty, ale też jeden mecz rozegrany mniej).