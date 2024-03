Xavi naprawdę to powiedział. Gorąco przed hitem Barcelona - PSG

W piątek wylosowane zostały ćwierćfinałowe pary Ligi Mistrzów. Wiemy już, że FC Barcelona zmierzy się z Paris Saint-Germain. Niecały tydzień temu z pewnością wielu kibiców hiszpańskiego klubu obchodziło siódmą rocznicę legendarnego starcia z francuską drużyną. 8 marca 2017 roku Barcelona wygrała u siebie 6:1, dzięki czemu mimo porażki 0:4 w pierwszym meczu awansowała do ćwierćfinału. Wówczas trenerem był Luis Enrique. Teraz Hiszpan znów zawita w Katalonii, jednak już jako szkoleniowiec PSG.

REKLAMA

Zobacz wideo Tajny plan Probierza. "Rozpuszczanie mgły, żeby namieszać w głowie przeciwnika"

Xavi wbił szpilkę w stronę PSG. "To zdanie mi się nie podoba"

Wydaje się, że losowanie jest korzystne dla obu ekip. Zarówno PSG, jak i Barcelona uniknęły Realu Madryt czy Manchesteru City, które zagrają przeciwko sobie. Tymczasem we francuskiej prasie panuje przekonanie, że paryska drużyna wylosowała niemal najlepiej, jak się dało. Słabszym rywalem mogłaby być jedynie Borussia Dortmund, jednak "niepewna formy Barcelona" będzie według nich łatwiejsza do pokonania.

Z takim stwierdzeniem na konferencji prasowej przed niedzielnym meczem z Atletico Madryt zmierzył się Xavi. W odpowiedzi trener mistrzów Hiszpanii nie przebierał w słowach. - Nie uważam, że jesteśmy niepewni, to zdanie mi się nie podoba. Ale być może tak jest, że rola faworytów przypadałaby PSG. Nie należy zapominać, że to my mamy po swojej stronie historię i większą liczbę trofeów Ligi Mistrzów - powiedział wprost Xavi, nawiązując oczywiście do bardzo ubogiego dorobku PSG w prestiżowych rozgrywkach. Nie jest tajemnicą, że napędzany przez katarskie pieniądze klub od dawna marzy o zwycięstwie w Lidze Mistrzów, ale każda kolejna próba kończy się niemal spektakularnym fiaskiem.

Następnie 44-latek przyznał, że przede wszystkim pod względem finansowym i organizacyjnym obecnie PSG jest lepszą drużyną. - Myślę, że na ten moment PSG, przede wszystkim na płaszczyźnie finansowej i możliwości kontraktowania piłkarzy jest wyżej. Trzeba spojrzeć na to, ile my wydaliśmy w tym sezonie, a ile oni. Sytuacja nie jest taka sama. Jeśli chodzi o nastawienie, chęci, to my chcemy wygrać. Drużyna jest bardzo zmotywowana, wczoraj oglądaliśmy losowanie wszyscy razem i było pozytywnie, bylibyśmy zadowoleni z każdego rywala. Dostaliśmy PSG, jednego z najtrudniejszych rywali i cóż... Trzeba pokazać na boisku, bo łatwo jest mówić, a później nie robić - dodał szkoleniowiec.

Pierwszy mecz ćwierćfinału Ligi Mistrzów pomiędzy FC Barceloną a Paris Saint-Germain odbędzie się 10 kwietnia w Paryżu. Sześć dni później do rewanżu dojdzie na Estadio Olimpico w Barcelonie. Za to w najbliższą niedzielę drużyna Xaviego w 29. kolejce La Liga zagra z Atletico Madryt.