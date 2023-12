Co za historia! Syn 102-krotnego reprezentanta Polski z wielką szansą od Legii

- W gronie juniorów z szansami na wylot na zgrupowanie w Turcji znalazło się pięciu piłkarzy występujących w rezerwach Legii. Z informacji TVP Sport wynika, że szansę otrzymać mogą bramkarz Jakub Zieliński (rocznik 2008), środkowy obrońca Jan Ziółkowski ('05) oraz gracze drugiej linii Wojciech Urbański ('05), Jakub Żewłakow ('06), a także Wiktor Puciłowski ('05) - pisze TVP Sport.

Syn Michała Żewłakowa ma znaleźć się w kadrze na obóz Legii Warszawa

Jakub Żewłakow urodził się w 2006 roku. 17-letni piłkarz to syn Michała Żewłakowa, 102-krotnego reprezentanta Polski i byłego dyrektora sportowego Legii Warszawa (pracował w tej roli w latach 2013-2017). Młody piłkarz występuje na pozycji środkowego pomocnika.

- Jakub Żewłakow ma polecieć z pierwszym zespołem Legii na zgrupowanie do Turcji. Ładna historia. Poniżej zdjęcia z 2013 i 2023 roku - napisał na Twitterze dziennikarz Marcin Szymczyk.

Jakub Żewłakow rozpoczął treningi z drużynami młodzieżowymi Legii, gdy miał siedem lat, a zatem w 2013 roku.

W tym sezonie występował w drużynie Legii do lat 19. Zagrał w szesnastu spotkaniach Centralnej Ligi Juniorów, zdobył pięć goli. W poprzednim sezonie Jakub Żewłakow został wicemistrzem Polski do lat 17. Z pierwszą drużyną Legii trenował już w październiku tego roku, ale w niej nie zadebiutował. Nie jest to jedyny syn byłego piłkarza w akademii Legii. W rezerwach jest m.in. Franciszek Saganowski, syn Marka.

Piłkarze Legii Warszawa przygotowania do rundy wiosennej wznowią 10 stycznia w Legia Training Center. Sześć dni później polecą na zgrupowanie do tureckiego Belek. Pierwszy mecz o stawkę w nowym roku wicemistrzowie Polski zagrają 9 lutego. Wtedy zmierzą się w ekstraklasie na wyjeździe z przedostatnią drużyną tabeli - Ruchem Chorzów. Na razie Legii w rozgrywkach ligowych idzie słabo - po 19 kolejkach ma 32 punkty i traci aż dziewięć do prowadzącego Śląska Wrocław.

15 lutego Legia Warszawa wróci za to do rozgrywek europejskich. W pierwszym starciu 1/16 finału Ligi Konferencji Europy zagra na wyjeździe z norweskim Molde.