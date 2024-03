W styczniu tego roku prezesi Romy zdecydowali się podziękować za współpracę Jose Mourinho. Portugalski trener poprowadził rzymski klub do pierwszego od wielu lat trofeum i wygrał Ligę Konferencji Europy w 2021 roku. Działacze liczyli jednak na jeszcze więcej, ale kolejne sukcesy się nie pojawiały, a zespół też grał gorzej. Pod jego wodzą drużyna często rozczarowywała. - Zaraz wracają europejskie puchary. Ja nie będę jednak obecny na tych końcowych etapach, ale nie dlatego, że zostałem wyeliminowany, a dlatego, że wyeliminował mnie ktoś, kto niewiele wie o piłce nożnej - mówił po zwolnieniu zdenerwowany Mourinho.

Sensacyjne wieści ws. nowej pracy dla Mourinho. Jednak nie Anglia

Wciąż nie wiadomo, jaką nową pracę będzie miał Jose Mourinho. Zagraniczni dziennikarze często spekulują co do jego przyszłości i przekazują nowe informacje. Ostatnio eksperci najczęściej pisali, że Mourinho może objąć Bayern Monachium lub wrócić do Londynu i znów poprowadzić Chelsea.

Teraz "Goal Arabia" informuje, że znów może dojść do spotkania Mourinho z Cristiano Ronaldo. Obaj pracowali razem w Realu Madryt. Teraz jeden z najlepszych piłkarzy świata gra w zespole ze stolicy Arabii Saudyjskiej - Al-Nassr Riyadh. Budowany za olbrzymie pieniądze klub oprócz Cristiano Ronaldo ma w składzie takich piłkarzy jak: Senegalczyk Sadio Mane, Chorwat Marcelo Brozović, Hiszpan Aymeric Laporte, Portugalczyk Otavio czy Brazylijczycy Anderson Talisca i Alex Telles.

Mimo takich zawodników Al-Nassr Riyadh rozczarowuje i po 24 kolejkach z 56 punktami zajmuje drugie miejsce w tabeli. Do prowadzącego Al-Hilal traci aż dziewięć punktów i ma jeden mecz rozegrany mniej. W dodatku zespół w tym tygodniu odpadł w ćwierćfinale azjatyckiej Ligi Mistrzów, przegrywając po rzutach karnych z AL-Ain.

Sprawia to, że trener Luis Castro może wkrótce stracić pracę. Arabskie media są przekonane, że zastąpi go właśnie Jose Mourinho.

Portugalczyk zadeklarował już, że chciałby trenować kiedyś zespół w Arabii Saudyjskiej.

- W wolnym czasie pojadę do Arabii Saudyjskiej, ale jestem przekonany, że będę tam pracować. Nie wiem kiedy, ale jestem niemal pewien, że tak się stanie. Nikt nie zna przyszłości, ale ja to zrobię - mówił Mourinho.

Portugalczyk zanim pracował w Rzymie prowadził takie kluby jak: FC Porto, Chelsea, Inter Mediolan, Real Madryt, Manchester United czy Tottenham. Jego największe sukcesy to dwa zwycięstwa w Lidze Mistrzów (2004 z Porto i 2010 z Interem).