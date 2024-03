Podolski wypalił o polskiej piłce. W Warszawie się to nie spodoba

Ruch Chorzów - Górnik Zabrze - czyli Wielkie Derby Śląska to absolutny hit wśród sobotnich meczów ekstraklasy. Oba kluby zmierzą się na legendarnym Stadionie Śląskim. Będzie to wyjątkowa chwila dla wielu kibiców obu drużyn. Szczególne emocje towarzyszą także kapitanowi Górnika - Lukasowi Podolskiemu.

Podolski nie miał wątpliwości. Odważne słowa: "To największe drużyny w polskiej piłce"

Na przedmeczowej konferencji prasowej wyjawił, że jeszcze nie miał okazji zagrać na Stadionie Śląskim. Z pewnych względów będzie to dla niego podróż sentymentalna. - Byłem tu dotąd jako kibic. Pamiętam ostatni mecz z Ruchem u nas. Wyszedł dobrze, strzeliłem gola, wygraliśmy 1:0. Ciężko porównać derby, jakie rozgrywałem w Niemczech, Anglii, Turcji, gdzie takie mecze są bardzo gorące. Wiem, co takie spotkania znaczą dla kibiców, bo sam kiedyś stałem tu za bramką na trybunach - wyznał 38-latek, cytowany przez portal Niezależna.pl.

W poprzednich sezonach Podolski nie miał okazji pojawić się w Wielkich Derbach Śląska, bo gdy przychodził do Górnika, Ruch musiał bić się o kolejne awanse. W pewnym momencie były mistrz świata nawiązał do wspaniałych sukcesów obu drużyn sprzed lat. Zaryzykował też śmiałą tezę. - Dla mnie Górnik i Ruch to największe drużyny w polskiej piłce, z wielką historią. Takie derby są potrzebne i tyle - stwierdził. Innego zdania są zapewne kibice z Warszawy. Zarówno Ruch, jak i Górnik mają po 14 tytułów mistrza Polski. Więcej od nich ma jednak Legia, która triumfowała aż 15 razy.

Podolski zagra na Śląskim. Ależ to będą derby. "Po to się urodziłem"

Choć Podolski grał na największych stadionach świata w barwach FC Koeln, Bayernu Monachium, Arsenalu czy Galatasaray, śląskie derby wywołują w nim nie mniejsze emocje. - Życzyłbym sobie zawsze grać je dwa razy w roku. Oby takich derbów było jak najwięcej przez najbliższe 100 lat. Głupi byłbym, gdybym się z tego nie cieszył. Grając na świecie, zawsze cieszyłem się, widząc nowy stadion. Po to się urodziłem, by grać takie mecze - powiedział.

Mecz Ruch Chorzów - Górnik Zabrze w ramach 25. kolejki ekstraklasy odbędzie się w sobotę 16 marca o godz. 17:30. W tabeli zdecydowanie wyżej jest klub Podolskiego, który zajmuje siódmą pozycję i ma 36 punktów. Beniaminek z Chorzowa jest przedostatni z zaledwie 18 punktami.