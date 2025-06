30 minut wystarczyło. Polski piłkarz zmiażdżony. Antybohater

"Skorupski zabawił się w Szczęsnego", "dawno nie widziałem, aby Skorupski popełnił tak potężny błąd", "podsumował to zgrupowanie tą interwencją" - takie komentarze pojawiły się po fatalnej interwencji w polu karnym Łukasza Skorupskiego. Polski bramkarz sfaulował jednego z Finów i dał naszym rywalom rzut karnym. To właśnie ten błąd sprawił, że Polska przegrywa do przerwy 0:1. Eksperci nie mieli dla niego litości.