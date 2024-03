Arkadiusz Milik wypadł z kadry Juventusu

"Napastnik wciąż zawodzi w Juventusie, a światełka w tunelu nie widać. Brak powołania to kolejne wotum nieufności dla Milika. Przez to może mu uciec występ na Euro 2024, zakładając awans Polski na turniej w barażach. I coraz wyraźniej pali się czerwona lampka, z której wynika jednoznacznie, że Milik musi uciekać z Juventusu, by jeszcze być ważną postacią kadry" - pisał na łamach Sport.pl Aleksander Bernard po ogłoszeniu powołań przez selekcjonera Michała Probierza.

Kontuzja Arkadiusza Milika

Arkadiusz Milik w tym sezonie przeważnie wchodzi z ławki jako zmiennik Dusana Vlahovicia, choć wcześniej był w stanie tworzyć z nim duet. Dziś Polak przegrywa walkę o skład z Kenanem Yildizem. Turek to zupełnie inny profil piłkarza od Milika, ale zdaniem trenera Juventusu lepiej współpracuje z Vlahoviciem. Wciąż konkurentem dla polskiego napastnika jest Moise Kean.

W tym sezonie Milik ma na koncie sześć goli - trzy w Serie A i trzy w Pucharze Włoch (hat-trick z Frosinone). Ostatnio zdobył bramkę w ligowym starciu z Atalantą Bergamo. To był jedyny przebłysk Polaka w ciągu ostatnich dwóch miesięcy.

Nasz napastnik nie gra zbyt wiele, nie może złapać rytmu i zbudować formy, co dostrzegł Michał Probierz. Selekcjoner uznał, że nie będzie powoływał piłkarza, który nie jest w optymalnej dyspozycji.

Brak formy i powołania to nie jedyne zmartwienie Milika. Nie dopisuje mu zdrowie. przez co wypadł z kadry Juventusu na niedzielny mecz z Genoą. Potwierdził to Massimiliano Allegri. Nie podał jednak szczegółów, co dokładnie mu dolega.

- Jesteśmy bez Arkadiusza Milika, miał problemy podczas ostatniej sesji treningowej. Rano przeszedł badania, będziemy musieli go ponownie zbadać po przerwie reprezentacyjnej - powiedział Włoch na konferencji prasowej.

Drugi raz w tym sezonie Milik pauzuje przez kłopoty ze zdrowiem. W październiku miał problemy z łydką, przez które stracił kilka dni treningów. Nie pierwszy raz zmaga się z problemami zdrowotnymi przed okresem zgrupowań reprezentacyjnych. Taka sytuacja miała miejsce m.in. przed ostatnimi mistrzostwami Europy, dwukrotnie w 2022 r. (w marcu i czerwcu) oraz w marcu zeszłego roku.

Arkadiusz Milik ma ważny kontrakt z Juventusem do końca czerwca 2026 r. Transfermarkt wycenia Polaka na siedem milionów euro.