Oficjalnie: Ekstraklasa wraca do otwartej telewizji! Kapitalne wieści dla kibiców

Jak poinformował Jakub Kwiatkowski dyrektor TVP Sport, PKO Ekstraklasa wraca na antenę Telewizji Polskiej już w ten weekend. Szersza publiczność będzie mogła zobaczyć hit kolejki.

Ekstraklasa wraca do TVP

Zgodnie z ustaleniami Canal+ Sport i TVP jeden mecz każdej kolejki ma pokazywać telewizja publiczna. Stacja zacznie transmisje od najbliższej serii gier, w której lider PKO Ekstraklasy, Śląsk Wrocław, podejmie Pogoń Szczecin, która jest w grupie pościgowej za drużyną ze stolicy Dolnego Śląska. Do końca sezonu TVP pokaże w sumie 15 spotkań.

- Ekstraklasa wraca do TVP! Z wielką przyjemnością oficjalnie możemy ogłosić, że rozgrywki Ekstraklasy wracają na antenę TVP Sport. Zaczynamy już w najbliższą niedzielę od meczu Śląsk Wrocław - Pogoń Szczecin. Do końca sezonu transmisja z jednego meczu każdej kolejki! - oznajmił Jakub Kwiatkowski na portalu X (dawny Twitter).

O pomyślnym zakończeniu negocjacji poinformowała też sama Ekstraklasa.

- Ekstraklasa w TVP to doskonała wiadomość dla ligi i wszystkich kibiców piłki nożnej. Cieszymy się, że nasze rozgrywki znowu będą mogły być oglądane we wszystkich polskich domach. To ma ogromne znaczenie dla długoterminowego rozwoju futbolu w Polsce oraz popularyzacji ligi. Nasze mecze cieszą się coraz większą popularnością, bijemy rekordy frekwencji na stadionach. Jestem przekonany, że światowej jakości produkcja rozgrywek oraz jej dostępność w otwartych kanałach TVP przełożą się na jeszcze większe zainteresowanie - skomentował pełen optymizmu Marcin Animucki, prezes Ekstraklasy SA.

Ekstraklasa mogła wrócić na antenę TVP jeszcze jesienią, ale rozmowy ws. sublicencji zostały wstrzymane przez październikowe wybory parlamentarne. Zmiana władzy sprawiła, że warunki kontraktu trzeba było negocjować zupełnie na nowo.

6 lutego dziennikarz Sport.pl Kacper Sosnowski informował, że udało się wypracować nowe warunki umowy. Zrezygnowano z pełnego pakietu 34 meczów w sezonie, więc TVP nie będzie musiała nadrabiać spotkań i transmitować po dwa, a nawet trzy mecze w kolejce. "Taka sytuacja nie byłoby korzystna dla głównego nadawcy ligi Canal+, a od TVP Sport wymagałaby zwiększenia produkcji i znalezienia miejsca na antenie" - nadmienił Sosnowski w swoim artykule.

"Przez zapis dotyczący liczby meczów mniejsza będzie też suma tegorocznego kontraktu. Kolejne zapisy umowy dotyczą też tego, jakie mecze będą przez TVP prezentowane. Według naszych informacji nadawca w różnych kolejkach będzie miał prawo pierwszego, drugiego, ale też trzeciego wyboru. TVP chciałaby też różnicować swoje transmisje, tak by kibice w całej Polsce mogli oglądać w akcji różne drużyny. Z tej perspektywy drugi czy trzeci wybór nie powinien martwić" - opisywał nasz dziennikarz.

W tabeli PKO Ekstraklasy po 19 kolejkach prowadzi Śląsk Wrocław, który ma trzy punkty przewagi nad Jagiellonią Białystok i osiem nad Lechem Poznań. W walce o mistrzostwo Polski oraz ligowe podium liczą się jeszcze Raków Częstochowa, Legia Warszawa i Pogoń Szczecin.

TVP ujawniła także plan transmisji meczów Ekstraklasy w najbliższych pięciu kolejkach: