Kluczowe dni dla kibiców ekstraklasy. Wrócił temat w TVP. Czas finalizacji

Rozmowy w sprawie sublicencji z Canal+ na pokazywanie ekstraklasy u publicznego nadawcy toczyły się w styczniu. A teraz - według informacji Sport.pl - obie strony znów usiadły do stołu. Nie po raz pierwszy, bo nadawcy dyskutują od dłuższego czasu, a w pewnym momencie osiągnęli nawet porozumienie. Wtedy - z powodu różnych zawirowań - nie doszło do podpisania dokumentów przez radę nadzorczą TVP. Ale temat wrócił.

Powracające negocjacje i brak akceptacji TVP

U publicznego nadawcy zaszły spore zmiany. Minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz odwołał Mateusza Matyszkowicza i prezesem TVP mianował Tomasza Syguta. Ale do zmian doszło także w poszczególnych redakcjach. W TVP Sport Krzysztofa Zielińskiego zastąpił Jakub Kwiatkowski, wcześniejszy rzecznik piłkarskiej reprezentacji Polski.

Jeszcze w styczniu wydawało się, że chaos w TVP nie będzie sprzyjał negocjacjom praw telewizyjnych. Publiczny nadawca, o czym informowaliśmy jako pierwsi, zdołał jednak porozumieć się z Viaplay w sprawie sublicencji na mecze Legii w fazie pucharowej Ligi Konferencji Europy. Równolegle trwały także rozmowy z Canal+ dotyczące pokazywania ekstraklasy. Uczestniczyli w nich także przedstawiciele piłkarskiej spółki. Ale z powodu opóźnień sprawa się komplikowała.

Podczas zeszłorocznych rozmów (przed startem i tuż po starcie rozgrywek, oraz w październiku i listopadzie) procedowano opcję sublicencji na 34 mecze w sezonie. Tak wyglądało to we wcześniejszych latach, dzięki czemu TVP mogła pokazać jedno spotkanie z kolejki w tygodniu. Z racji, iż teraz negocjacje trwały w trakcie sezonu, to nieprezentowane mecze trzeba byłoby w transmisji "nadrabiać", czyli: czasem pokazywać po dwa spotkania z każdej kolejki. Tygodnie mijały, a umowa nie została podpisana.

Jeden mecz w kolejce, nie będzie nadrabiania

Powrót do rozmów nastąpił zimą, w ligowej przerwie. W tym momencie do zakończenia rozgrywek pozostało tylko 15 kolejek. To oznacza, że gdyby trzymać się dawnych ustaleń, w jednej kolejce trzeba by pokazywać dwa, a momentami trzy mecze. Taka sytuacja nie byłoby korzystna dla głównego nadawcy ligi Canal+, a od TVP Sport wymagałaby zwiększenia produkcji i znalezienia miejsca na antenie.

Według naszych ustaleń w styczniowych rozmowach osiągnięto porozumienie, że sublicencja będzie dotyczyła jednego meczu w kolejce, czyli 15 spotkań w tym sezonie pod warunkiem, że umowa weszłaby w życie przed startem ligi (9 lutego).

Przez zapis dotyczący liczby meczów mniejsza będzie też suma tegorocznego kontraktu. Kolejne zapisy umowy dotyczą też tego, jakie mecze będą przez TVP prezentowane. Według naszych informacji nadawca w różnych kolejkach będzie miał prawo pierwszego, drugiego, ale też trzeciego wyboru.

Przy obecnej sytuacji w ekstraklasie - czyli co najmniej sześciu drużynach walczących o puchary, ale też interesującej walce o utrzymanie - w każdej kolejce będzie kilka interesujących meczów. TVP chciałaby też różnicować swoje transmisje, tak by kibice w całej Polsce mogli oglądać w akcji różne drużyny. Z tej perspektywy drugi czy trzeci wybór nie powinien martwić.

Najważniejszym elementem umowy wciąż pozostaje... jej podpis i akceptacja przez radę nadzorczą TVP. Najbliższe dni powinny być kluczowe. Jeżeli dokument pozytywnie zaopiniuje nowa rada nadzorcza, kibice będą mogli szybko cieszyć się ekstraklasą w TVP. Wszystkie strony robią wiele, aby sprawę udało się zamknąć przed najbliższą ligową kolejką.

Przypomnijmy, że TVP Sport od nowego sezonu na pewno będzie pokazywała więcej polskiej piłki, a to dzięki wygranym przetargom m.in. na pokazywanie I ligi i Pucharu Polski.