Tyle Lewandowski "dorzucił" do puszki WOŚP. Zawrotna kwota

Robert Lewandowski chętnie bierze udział w akcjach charytatywnych. W tym roku wsparł Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, przekazując koszulkę klubową z podpisami zawodników. Do tego dołożył bransoletki wykonane ręcznie przez 10-letniego Wojtka. W środę zakończyła się licytacja i poznaliśmy ostateczną kwotę.

REKLAMA

Zobacz wideo Probierz odpowiada na głośne słowa Lewandowskiego

Koszulka Roberta Lewandowskiego warta fortunę. Tyle dorzucono do kasy WOŚP

Licytacja nabrała tempa. 17 stycznia informowaliśmy, że udział w niej wzięło 13 osób, a cena wynosiła 10 199 zł. Aukcja cały czas była otwarta i kolejne osoby walczyły o gadżety. Finalnie w licytacji udział wzięło jeszcze pięć osób, ale znacząco przebiły one powyższą kwotę. Ostatecznie koszulkę oraz bransoletki sprzedano za aż 55 100 zł.

Robert Lewandowski Screen z https://allegro.pl/oferta/koszulka-roberta-lewandowskiego-z-podpisami-zawodnikow-fc-barcelona-15049184893

To naprawdę imponująca kwota. Pieniądze zostaną przeznaczone dla oddziałów pulmonologicznych. To właśnie dla nich w tym roku zbierał WOŚP pod hasłem "Tu wszystko gra OK". Do kasy fundacji dołożyła się też Iga Świątek. Wystawiła na licytację czerwoną sukienkę, którą miała na sobie podczas losowania grup w WTA Finals w Cancun. Ona także osiągnęła astronomiczną kwotę - 68 300 zł.

Lewandowski kolejny rok gra z WOŚP, ale nie tylko. Wielkie serce Polaka

To nie pierwszy raz, kiedy Lewandowski wspomógł WOŚP. W poprzednim roku również przekazał koszulkę. Wówczas wylicytowano ją za ponad 80 tysięcy zł. Z kolei wcześniej Polak przekazał m.in. korki, w których występował przeciwko Dynamu Kijów w Lidze Mistrzów, czy też smoking.

W przeszłości wspierał również inne cele charytatywne. W 2018 roku wraz z żoną Anną, wsparli finansowo Centrum Zdrowia Dziecka. Wówczas podarowali 500 tysięcy zł, co pomogło placówce dokończyć remont. Z kolei dwa lata wcześniej Polak nie przeszedł obojętnie obok Cypriana Gawłowa, u którego zdiagnozowano poważną wadę rozwojową. Wtedy to także okazał wielkie serce i przekazał 100 tysięcy złotych na leczenie chłopca.

Teraz jednak Lewandowski musi skupić się na rywalizacji na murawie. W ostatnich dniach przełamał posuchę strzelecką i kibice oraz media na nowo uwierzyli, że może on pomóc jeszcze FC Barcelonie w tym sezonie. Już w najbliższą niedzielę ekipa Xaviego Hernandeza zmierzy się z Granadą w ramach La Liga. Z kolei do gry w Lidze Mistrzów wróci w środę 21 lutego, kiedy to zagra z SSC Napoli.