Ważne rozgrywki piłkarskie o krok od zmiany nadawcy! Co z Ekstraklasą w otwartej TV?

Przypomnijmy, że w czerwcu PZPN otworzył osobne przetargi na pokazywanie I ligi, Pucharu Polski (wraz z Superpucharem Polski) i II ligi od sierpnia 2024 r. na trzy sezony. Od sierpnia 2023 r. dostępne są z kolei prawa do pokazywania wszystkich młodzieżowych reprezentacji Polski, w tym kadry U-21. Pakiet reprezentacyjny jest zresztą bardziej bogaty i złożony. O tym jednak później.

REKLAMA

Zobacz wideo Podolski o fascynacji światem kibiców. "Z tego się to bierze"

Dwie stacje chcą I ligi i Pucharu Polski

Oferty na wszystkie pakiety telewizje mogły składać do 5 lipca. Zainteresowanie nie było duże. Zgodnie z naszymi przewidywaniami do walki o ten spory kawałek polskiego piłkarskiego tortu stanęły tylko Polsat i TVP. Do tej pory te dwie stacje transmitowały zresztą powyższe rozgrywki - Polsat do końca sezonu 2023/24 ma Puchar Polski i I ligę, a TVP trzeci poziom rozgrywkowy (II liga). Publiczny nadawca ostatnio pokazywał też mecze młodzieżowych reprezentacji, choć wcześniej robił to także Polsat.

Szczególnie ważny w portfolio prywatnego nadawcy (Polsat Sport i Polsat Sport Extra) wydawały się Puchar Polski i I liga. Te rozgrywki moją dobrą oglądalność, a do rywalizacji w nich przystępują najchętniej oglądane kluby w Polsce (Legia i Lech w Pucharze Polski), ale też drużyny z dużych miast i z bogatą piłkarską tradycją w I lidze. Polsat zatem ponownie stara się, by zabezpieczyć prawa do tych zawodów, jest też zainteresowany meczami młodzieżowych reprezentacji.

Jedna europejska liga oberwie najbardziej. Saudyjczycy lubią najlepszy "towar"

Jednak według naszych informacji korzystniejszą nie tylko pod względem finansowym ofertę złożyła TVP. Publiczny nadawca mecze chce pokazywać na ogólnodostępnym z nadajników naziemnych TVP Sport. Kanały sportowe Polsatu dostępne są tylko w kablówkach i na satelicie, mają mniejszy zasięg techniczny. Ta zwiększona ekspozycja jest ważnym czynnikiem dla władz PZPN-u i przedstawicieli I ligi. Jeśli chodzi o Puchar Polski, to od półfinału spotkania i tak trzeba pokazywać na otwartej antenie, ale to raptem trzy mecze. Nadawca w tych rozgrywkach w jednym sezonie musi ich pokazać co najmniej 28, w tym wszystkie starcia od 1/8 finału. W przypadku wyboru TVP dotarcie do szerokiej widowni byłoby łatwiejsze także przy pucharze.

PZPN po zaznajomieniu się z ofertami prowadzi jeszcze negocjacje z dwoma nadawcami, ale jest skłonny przystać na propozycję publicznego nadawcy. Utrata tych praw przez Polsat (w całości lub częściowo) jest więc prawdopodobna. TVP według wszelkich sygnałów jako jedyna ubiega się też o prawa do pokazywania II ligi.

TVP weźmie Puchar Polski i I ligę zamiast Ekstraklasy?

Powyższe informacje wydają się też ważne w kontekście rozstrzygnięć dotyczących sublicencji na Ekstraklasę. Przypomnijmy, że prawa do pokazywania najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce na sezony 2023-27 zdobył Canal+. Był jedynym chętnym, ale zapłacił dużo, nawet 300 mln złotych za sezon. W umowie jest jednak zapis, że kodowany nadawca musi sprzedać sublicencję na jeden mecz w kolejce ogólnodostępnemu nadawcy. Jeszcze rok temu sprawa była ustnie dogadana. Canal+ miał udzielić sublicencji TVP, która wówczas była takim pakietem zainteresowana.

U publicznego nadawcy jesienią zmienił się jednak prezes - nowy uznał, że nie będzie wykładać tak wielkich pieniędzy. Chodzi o kwotę powyżej 60 mln złotych za raptem 36 meczów w sezonie. Mimo że nowy sezon startuje już 21 lipca, to sprawa stanęła w miejscu i jak słyszymy, tylko decyzja polityczna z najwyższych szczebli mogłaby ją popchnąć do przodu. Na razie się na to nie zanosi. Dla porównania TVP może zapłacić mniejsze pieniądze za Puchar Polski i I ligę oraz pakiet młodzieżowych reprezentacji razem wziętych. To daje w sezonie minimum 200 meczów do pokazywania.

Canal+ może mieć problem, gdyż w umowie jest konieczność pokazywania meczu w ogólnodostępnej telewizji. Posiadacz praw do ekstraklasy poprzez jedną ze swych spółek ma 70 proc. udziałów w Digital SPI International. To nadawca m.in dostępnych naziemnie ZOOM TV i telewizji Stopklatka, ale pierwsza to stacja edukacyjno–rozrywkowa, a druga - filmowa. Nie są to naturalne kanały dla transmisji piłkarskiej. Takie rozwiązanie jest też mało opłacalne biznesowo.

Kto pokaże mecze Rakowa, Legii, Lecha i Pogoni w europejskich pucharach? Dobre wieści dla kibiców!

Na razie C+ w ramach popularyzacji swego kanału na YT zapowiedział, że piątkowy mecz 1. kolejki ekstraklasy między Legią i ŁKS Łódź pokaże właśnie tam. Być może jednak telewizja zaskoczy nas innym rozwiązaniem w sprawie sublicencji, na razie jej przedstawiciele nie chcą w tej sprawie udzielać żadnych informacji.

Kadra U-21, futsal i piłka kobieca

Co do meczów młodzieżowych reprezentacji Polski - starają się o nie zarówno Polsat jak i TVP. To rozbudowany pakiet. Zawiera możliwość prezentowania spotkań kadry od U-15 do U-21, przez mecze reprezentacji kobiet oraz mecze futsalu. Rywalizacja kadry U-21 i U-20 oraz pierwszej kadry kobiet, ale też reprezentacji futsalu są obligatoryjne w transmisji. Wśród tych meczów będą zarówno starcia towarzyskie jak i spotkania o punkty w eliminacjach ważnych imprez. Przez cztery lata do pokazania na żywo jest obowiązkowo minimum 150 meczów, średnio prawie 40 w jednym roku.

Proces wyboru zwycięzcy wszystkich pakietów może zakończyć się nawet na przełomie lipca i sierpnia. Szczególnie ważne jest rozstrzygnięcie pakietu reprezentacyjnego. Pierwsze mecze młodzieżowej kadry Polski odbędą się bowiem na początku września.