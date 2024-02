Zaskakujące powołanie do reprezentacji Polski? Ujawniamy plany selekcjonera

W tym roku sztab kadry mógł oglądać mecze o stawkę jedynie w ligach zagranicznych. Wyjazdy głównie do Anglii rozpoczęły się tuż po świętach, a potem szybko asystenci Michała Probierza odwiedził też m.in. Włochy, Anglię oraz Turcję. To z tych zagranicznych kierunków na najbliższym zgrupowaniu powinno być najwięcej graczy. Jak usłyszeliśmy, sztab chce, by każdy z piłkarzy, który gościł na ostatnich zgrupowaniach, ale też jest poważnym kandydatem do wzmocnienia kadry, był obejrzany na żywo dwa lub trzy razy. Tak by dać szansę i dokonać dobrej oceny.

Mocna Ekstraklasa. Lech, Legia, Piast i Pogoń pod obserwacją

Probierz i spółka znaleźli też sposób, by mieć oko na przygotowujących się do rundy wiosennej polskich ligowców. Asystenci Probierza w Turcji w ostatnim czasie odwiedzili nie tylko zgrupowanie Talent Pro (akcji szkoleniowej młodych talentów), ale też obozy ekstraklasowiczów. Była też okazja, by spotkać się i zobaczyć w akcji Polaków, którzy coraz odważniej poczynają sobie w tamtejszej Super Lidze. Przypomnijmy, że są to choćby Sebastian Szymański (Fenerbahce), Krzysztof Piątek (Basaksehir) oraz Adam Buksa i Jakub Kałuziński (obaj Antalyaspor). Z dwoma ostatnimi graczami Probierz widział się osobiście. W obliczu dobrej formy Piątka (6 goli w sześciu tegorocznych meczach) czy pochwał dla Szymańskiego (1 gol, 4 asysty w tym roku w barwach obecnego lidera ligi) turecki zaciąg na marcowe zgrupowanie kadry z pewnością będzie istotny.

Jednak w erze Probierza drugą po włoskiej ligą, która daje najwięcej zawodników kadrze - przynajmniej na razie - jest nasza Ekstraklasa. Kiedy Paulo Sousa pod koniec swej kadencji nie miał powołań dla naszych ligowców, Fernando Santos zapraszał średnio dwóch graczy z Ekstraklasy, Probierz na każdym ze swych zgrupowań miał ich pięciu. Nic dziwnego, że zdecydował się nawet na obserwacje przygotowań i meczów sparingowych polskich drużyn, a teraz wraz ze wznowieniem sezonu, w najbliższy weekend to polska liga będzie najmocniej obstawiona przez ludzi Probierza.

Według naszych informacji asystenci selekcjonera wybiorą się w piątek do Chorzowa na starcie Ruch – Legia. Potem monitorować na żywo będą też sobotnie mecze Piasta z Górnikiem Zabrze i Lecha z Zagłębiem Sosnowiec oraz niedzielne spotkanie ekip z czołówki tabeli Śląsk - Pogoń. Największą szansę na grę w kadrze, mają pomocnicy. U Probierza zadebiutował i zagrał dwa mecze Patryk Dziczek (Piast Gliwice), czy Filip Marchwiński (Lech Poznań). Na końcówki spotkań wchodził też Kamil Grosicki (Pogoń). Mocniej wykorzystywani byli legioniści Bartosz Slisz (225 minut w trzech meczach), czy Paweł Wszołek (ponad 100 minut w dwóch meczach). Slisz przeniósł się już do Atlanty United, ale po liście meczów monitorowanych, widać, że sztab zgodnie ze swą zapowiedzią dokładnie patrzy też na "polskich" zawodników. Zapewne szuka też nowych. W kontekście kadry i oglądanych w ten weekend meczów przyszłościowym graczem są przecież choćby obrońcy Ariel Mosór i Arkadiusz Pyrka (obaj Piast), których Probierz zna z kadry młodzieżowej. Dobrze znanym Probierzowi prawym obrońcą jest też Bartłomiej Kłudka (Zagłębie Lubin), czy Łukasz Bejger (Śląsk). Zapewne dla nich w ten weekend też znajdzie się miejsce w trenerskich notatkach.

Starcie polskich defensorów w Championship i Bochniewicz z Ajaksem

Ważniejsi w kontekście najbliższych meczów wydają się jednak być gracze z mocniejszych zagranicznych lig. Tym bardziej że niektórzy wracają do gry po urazach, czy odbudowują swoją formę.

W ten weekend mocnym monitoringiem objęte będą Wyspy Brytyjskie. Probierz nie ukrywa, że liczy na dobre występy wracającego po poważnej kontuzji Jakuba Modera. Pomocnik na razie w Premier League dostaje tylko końcówki meczów. Jego występy w Brighton śledzone są zatem bardziej przed ekranem. Sztab natomiast w ten weekend wybiera się na mecz Sheffield Wednesday – Birmingham. W tej drugiej ekipie gra Krystian Bielik. Defensywny pomocnik w tym sezonie występuje regularnie. Do tej pory nie był powołany przez selekcjonera, co dla niektórych ekspertów było zaskoczeniem. Teraz również z tego powodu, że do gry przez kontuzję może nie być gotowy Damian Szymański, Probierz szerzej patrzy też na kandydatów na środek boiska. Starcie Southampton – Huddersfield będzie znakomitą okazją, by zobaczyć w akcji dwóch środkowych obrońców: ważnego dla kadry Jana Bednarka i tego, którego w kadrze nie było od dwóch lat Michała Helika. Zawodnik Huddersfield sezon ma coraz lepszy, czasem dostaje nawet opaskę kapitana. Fenomenem jest to, że defensor już 8 razy wpisał się na listę strzelców.

W weekend obserwowany ma być też ten, który u Probierza nie dostawał wielu szans, bo selekcjoner wystawił go tylko na godzinę w starciu z Wyspami Owczymi. Te ważniejsze mecze Matty Cash oglądał z ławki lub z trybun. Jednak w Aston Villi ostatnio też nie gra wszystkiego od deski do deski. Sztab kadry w ten weekend będzie obserwował również niedzielny mecz Heerenveen – Ajax. W barwach tego pierwszego zespołu wystąpi Paweł Bochniewicz. Probierz ostatnio postawił na niego w meczu z Czechami, a stoper po grudniowym urazie pleców w swym klubie gra regularnie. Teraz będzie można zweryfikować go z mocnym rywalem.

Probierz we Włoszech

Gdy sztab selekcjonera ma oglądać mecze naszej Ekstraklasy i zmagania Polaków na Wyspach i w Holandii, Probierz odwiedzi Włochy. Ta wizyta nabiera jednak pewnej tajemniczości. Nie udało nam się uzyskać żadnych informacji o jej dokładnych planach. Przypomnijmy, że podczas ostatniej gali "Piłki Nożnej" Probierz przyznał, że przy powołaniach mniej oczywiste mogą okazać się dwa lub trzy nazwiska, z czego jedno uznane może być za duże zaskoczenie. Czyżby jedna mniej z oczywistych postaci w kadrze grała właśnie we Włoszech?

W ten weekend na Półwyspie Apenińskim warty uwagi jest m.in. "polski" mecz, w którym Empoli zmierzy się z Salernitaną. W tych dwóch klubach realne szanse na występy ma czterech Polaków. Do zdrowia wraca Bartosz Bereszyński, a na oku warto mieć jego kolegę z obrony, grającego regularnie Sebastiana Walukiewicza, którego Probierz raz już zaprosił na zgrupowanie. W Empoli jest też Szymon Żurkowski i to jest postać bardziej zapomniana w kadrze. Ostatni raz zagrał w niej półtora roku temu. Uczestnik mistrzostw świata w Katarze, po mundialu nie dostawał już powołań. Po przeprowadzce do Empoli zbiera jednak pochwały. W Salernitanie być może będzie też można rzucić okiem na defensywnego i środkowego pomocnika Mateusza Łęgowskiego. 21-latek grał u Probierza w młodzieżowej reprezentacji, był w orbicie zainteresowania ostatnich selekcjonerów, zaliczył nawet kilkuminutowy debiut w kadrze, ale to było wszystko. A może jednak Probierz do Włoch jedzie obserwować kogoś jeszcze mniej oczywistego pokroju Kacpra Urbańskiego, środkowego pomocnika z Bolonii?

Selekcjoner ma spędzić we Włoszech weekend, więc próżnować nie będzie. Powołania muszą być przygotowane dwa tygodnie przed zgrupowaniem (szeroka lista), choć te docelowe, czyli 26 osób Probierz zapewne poda w tygodniu poprzedzającym sam obóz. Pierwszy mecz na Stadionie Narodowym z Estonią, Biało-Czerwoni zagrają 21 marca. Drugie spotkanie 5 dni później na wyjeździe ze zwycięzcą meczu Walia – Finlandia. Sztab kadry jest już po pierwszej dużej analizie meczów wszystkich tych rywali, ale nie jest to jeszcze koniec pracy związany z rozpracowywaniem rywala.

Mecze obserwowane w ten weekend przez sztab kadry

Zagranica:

9.02 Sheffield Wednesday - Birmingham (Bielik)

10.02 Southampton - Huddersfield (Bednarek, Helik)

11.02 Aston Villa - Manchester United (Cash)

11.02 Herenveen - Ajax (Bochniewicz)

9.02-11.02 mecze Serie A

Polska:

Ruch - Legia (9.02)

Piast - Górnik (10.02)

Lech Poznań - Zagłębie Lubin (10.02)

Śląsk Wrocław - Pogoń Szczecin (11.02)