Rafał Patyra przez blisko 20 lat pracował w Telewizji Polskiej, zarówno w programach sportowych, jak i "Teleexpressie", "Dzień dobry, Polsko" czy "Rodzinnym ekspresie". Pod koniec zeszłego roku jego umowa ze stacją nie została przedłużona i musiał szukać nowej pracy. Znalazł ją bardzo szybko.

W lutym doświadczony dziennikarz trafił do Telewizji Republika, sympatyzującej z Prawem i Sprawiedliwością. Został prowadzącym programu informacyjnego "Express Republiki". - Do newsroomu wchodzę z uśmiechem na ustach, dziękując Bogu za to, gdzie trafiłem - mówił.

Rafał Patyra przywołał Donalda Tuska na antenie Telewizji Republika. "Slalom premiera"

W środę 7 lutego w "Expressie Republiki" pojawił się temat niewpuszczenia do Sejmu Mariusza Kamińskiego oraz Macieja Wąsika, którzy stracili mandaty poselskie po prawomocnym skazaniu przez sąd. Przed budynkiem parlamentu doszło do przepychanek polityków PiS ze Strażą Marszałkowską. Oczekiwano reakcji ze strony premiera Donalda Tuska, ale ten aktualnie przebywa na urlopie i jest z rodziną na nartach we Włoszech.

- Pozostajemy w klimatach sportowych. Czas na narciarstwo i slalom premiera Donalda Tuska pomiędzy niewygodnymi tematami, takimi jak, bagatelka, niewpuszczenie posłów do Sejmu. Jak przystało na sport, nie umknęło to uwadze komentatorów - w ten sposób Patyra wywołał temat na antenie TV Republika, po czym wyemitowano wypowiedź prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego ws. niewpuszczenia do Sejmu Kamińskiego i Wąsika.

Następnie dziennikarz zamknął wątek innym sportowym nawiązaniem. Tym razem przywołał nie najlepsze relacje, jakie panują między częścią kibiców piłkarskich a szefem Platformy Obywatelskiej. - Jak wiadomo, Donald Tusk w środowisku kibiców cieszy się "wyjątkową" estymą. Pewnie niejeden fan uważa, że pan premier mógłby jeździć na nartach nawet przez okrągły rok z pożytkiem dla siebie i Polski. Ale my w "Expressie Republiki" nie zamierzamy aż tak "jechać" z prezesem Rady Ministrów - powiedział, po czym pożegnał się z widzami.

Cezary Kucharski skomentował występ Rafała Patyry. "Funkcjonariusz propagandy"

Film z tym fragmentem programu zamieścił na Twitterze Cezary Kucharski, były reprezentant Polski oraz były poseł PO. "Niczego innego nie spodziewałem się po Rafale Patyrze... Funkcjonariusz propagandy szoruje po dnie żenady" - tak podsumował całą sytuację.

Na czas urlopu w obowiązkach służbowych Donalda Tuska zastępuje wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.