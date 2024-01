Związki Carlitosa z Polską sięgają 2017 roku. Wówczas napastnik trafił do krakowskiej Wisły i z miejsca stał się jednym z najlepszych piłkarzy Ekstraklasy. W sezonie 17/18 strzelił aż 24 gole i został królem strzelców ligi. To zaowocowało transferem do Legii Warszawa.

Rodzina Carlitosa przeżyła wielką tragedię. Żona opowiedziała o wszystkim

Był to - jak się później okazało - jeden z jego dwóch pobytów w Warszawie. Hiszpan po rocznych występach przy Łazienkowskiej wyjechał do Al-Wahda ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Próbował także sił w greckim Panathinaikosie. W 2022 roku powrócił do Legii. Jego druga przygoda z warszawskim klubem nie była już tak udana indywidualnie, choć do listy sukcesów mógł dopisać Puchar Polski wywalczony po finale z Rakowem Częstochowa. Między innymi o tym sukcesie drużyny Kosty Runjaicia opowiada produkcja "Legia. Do końca", której premierę zaplanowano na 2 lutego.

- Serial to nie tylko historia o piłce, to opowieść przede wszystkim o ludziach. Poznasz kluczowe postacie Legii nie tylko jako sportowców, ale również jako mężów, ojców i przyjaciół, za którymi stoją nieopowiedziane dotąd historie - czytamy w opisie zwiastuna opublikowanego na kanale Prime Video Polska na YouTube.

Jedną z takich historii jest wątek koncentrujący się na Carlitosie i jego żonie. Gema Corella Garcia opowiedziała jak wyglądały kulisy powrotu jej męża do Polski. Kobieta podzieliła się także osobistą tragedią, która spotkała ją i piłkarza podczas pierwszego ich pobytu w Warszawie. Szczegóły podaje Interia, która "miała okazję obejrzeć wszystkie sześć odcinków przedpremierowo".

- Jest coś, o czym wie tylko nasza najbliższa rodzina. Cztery lata temu, kiedy poprzednim razem mieszkaliśmy w Warszawie, zaszłam w ciążę i poroniłam. Straciłam dziecko. To się stało dwa tygodnie przed naszym wyjazdem z Warszawy. Powrót tutaj z dwiema córkami to dla mnie niczym triumf i spełnienie marzeń. Udało nam się. Naprawdę nie sądziłam, że jeszcze tutaj wrócimy - powiedziała Gema Corella Garcia, cytowana przez Interię.

Carlitos i Gema są rodzicami bliźniaczek, które przyszły na świat w marcu 2021 roku. 33-letni Hiszpan reprezentuje barwy greckiego klubu PAS Lamia. W 18 ligowych meczach zdobył sześć goli i zanotował cztery asysty. Jego zespół zajmuje 7. miejsce w tabeli Super League.