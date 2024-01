Po niezwykle udanych mistrzostwach Europy do lat 17, w których Polska dotarła aż do półfinału, wielu zawodników Marcina Włodarskiego trafiło na listy życzeń dużych europejskich klubów. Najbardziej zachwycała zwłaszcza dwójka: Karol Borys (Śląsk Wrocław) oraz Mateusz Skoczylas, który po wielomiesięcznej wojnie pomiędzy Sportingiem CP a AC Milanem, ostatecznie przeniósł się do Włoch. Cały transfer, licząc już z bonusami, zamknął się w kwocie ponad miliona euro. Dodatkowo jego były już pracodawca Zagłębie Lubin zapewnił sobie procent od kolejnej transakcji z udziałem zawodnika.

Mateusz Skoczylas sprzedaje bilety na mecz AC Milanu. "Prawie wszystko sold out"

Skoczylas stał się zatem szóstym polskim piłkarzem w historii, który związał się z AC Milanem po Michale Miśkiewiczu, Bartoszu Salamonie, Przemysławie Bargielu, Krzysztofie Piątku i Dariuszu Stalmachu. I choć transfer do tak wielkiego klubu miał być dla niego szansą na spory sukces, to na razie wydaje się, że woli zajmować się czymś zupełnie innym.

Według Transfermarktu od początku sezonu rozegrał tylko pięć spotkań (łącznie 188 minut) w młodzieżowych zespołach włoskiej ekipy. Mimo to, jako piłkarz AC Milanu, otrzymuje pewną pulę biletów na spotkania drużyny seniorów. Niespodziewanie postanowił to wykorzystać i wystawić wejściówki na sprzedaż. "Mam do sprzedania bilety na mecz Milan - Napoli. 11 lutego - prawie wszystko sold out. Drugie zdjęcie to miejsce, w którym mam bilety (pierwszy boczny czerwony)" - napisał pod postem na Facebooku.

Kibice reagują na wpis Skoczylasa. "Co za żebrak"

Błyskawicznie uruchomili się kibice w komentarzach. "Co za żebrak", "i on tak ze swojego konta po prostu to robi? Czy ma mózg, czy ptasi móżdżek?", "jeszcze jakby to była mała zamknięta grupa, ale tam jest 205 tys. ludzi", "bieda w klubie, na transfery nie ma, młodzi siana nie dostają, to musi sobie jakoś radzić", "piłkarzyk op******ł bilety na mecz na grupie streetwearowej?", "i ten j****y idiota robi to jeszcze ze swojego konta ze zdjęciem z klubu na tle herbu" - czytamy.

Zamieszczono nawet zdjęcie rozmowy piłkarza z jednym z użytkowników. "Mateusz, a dałbyś radę pięć? Dam Ci znać dziś czy się zdecyduję" - napisał kibic. "Dałbym radę pięć, ale musisz wiedzieć, że cena będzie sięgała koło 2750 zł" - odpowiedział. Jak się okazuje, to nie pierwszy raz, kiedy dochodzi do takiej sytuacji. "Post z listopada, przejrzałem grupę, co mecz domowy, to kilka biletów na sprzedaż" - przekazał jeden z fanów.

Na ten moment nie wiadomo, jakie konsekwencje wobec piłkarza podejmą władze klubu oraz czy w ogóle dowiedzą się o tym incydencie. Jest to jednak prawdopodobne, zwłaszcza że informacje podchwycili już włoscy dziennikarze m.in. Nima Tavallaey Roodsari. Niewykluczone, że piłkarza czeka teraz poważna rozmowa, gdyż takie zachowanie nie przystoi zawodnikom wielkich klubów.

Po 22 meczach Serie A AC Milan zajmuje trzecią lokatę w tabeli z dorobkiem 46 punktów. Liderem jest Inter (54 pkt), który wyprzedza Juventus (53 pkt). Przed meczem z SSC Napoli piłkarze Stefano Pioliego rozegrają jeszcze jedno starcie, kiedy w sobotę (3.02) zmierzą się na wyjeździe z Frosinone.