Legia oficjalnie ogłasza. Hit dla wszystkich kibiców!

Jeszcze we wrześniu 2023 roku pojawiły się informacje o powstającym serialu dokumentalnym o Legii Warszawa. Wówczas wiadomo było, że produkcją zajmie się serwis streamingowy Amazon Prime Video, a materiały dotyczyć będą sezonu 2022/23. Teraz klub potwierdził doniesienia i przekazał konkretną datę premiery serialu.

Powstał serial o Legii Warszawa. Prawdziwy hit dla wszystkich kibiców

W czwartek 4 stycznia Legia Warszawa opublikowała w mediach społecznościowych oficjalne potwierdzenie powstania serialu oraz opublikowała zwiastun. "Odkryj nieznane dotąd kulisy funkcjonowania Legii Warszawa i pełnego wyzwań sezonu 22/23!" - czytamy we wpisie. Materiał będzie nosił nazwę "Legia. Do końca".

Z kolei oglądając zwiastun, rozjaśnia się, co zobaczymy w dokumencie. Widzimy m.in. rozmowy z prezesem Dariuszem Mioduskim, piłkarzami oraz trenerem Kostą Runjaiciem. Ponadto nie zabraknie także zakulisowych materiałów z szatni, klubowych korytarzy i gabinetów oraz prywatnego życia zawodników stołecznego klubu.

"Dokument ukazuje euforię po spektakularnych zwycięstwach, emocje po przegranych meczach, jak również przełamywanie kryzysów, zmiany personalne i drogę do odbudowy pozycji klubu. Legia. Do końca otwiera drzwi do codziennego życia klubu – bez scenariusza i charakteryzacji. Wydarzenia ukazane w produkcji osadzone są w środowisku, w którym decyzje podejmowane są w ułamku sekundy i analizowane przez miliony ludzi w całym kraju" - czytamy w zapowiedzi na stronie Legii.

W przeszłości Amazon Prime Video tworzył także obszerne dokumenty o Arsenalu, czy Tottenhamie, a także dobrzy przyjęty w Polsce film "Lewandowski - Nieznany" o napastniku FC Barcelony. Materiały o klubach charakteryzowało wiele zakulisowych scen i przedstawienie wielu zakulisowych scen i faktów nieznanych dla kibiców. Podobnie ma być w dokumencie o Legii, którego ukaże się sześć 45-minutowych odcinków.

Kiedy premiera serialu "Legia. Do końca"? Gdzie obejrzeć?

Premierę pierwszych trzech odcinków serialu dokumentalnego "Legia. Do końca" zaplanowano na 2 lutego. Na następne kibice będą musieli poczekać tydzień - do 9 lutego.

Materiał w całości obejrzeć będzie można na platformie streamingowej Amazon Prime Video po uprzednim wykupieniu subskrypcji. Ta kosztuje 49 zł rocznie lub 10,99 zł miesięcznie.