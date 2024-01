Stało się! TVP zdecydowała, co dalej ze Szpakowskim

Dariusz Szpakowski przez wiele lat był związany z Telewizją Polską. Ostatnim skomentowanym przez niego meczem na antenie był finał mistrzostw świata w Katarze pomiędzy Argentyną a Francją. Później z ramówki TVP Sport zniknął prowadzony przez niego program 4-4-2, a następnie zmienił się jego tryb współpracy ze stacją. Wtedy wydawało się, że będzie odgrywał coraz mniej istotną rolę.

Dariusz Szpakowski wraca do komentowania w TVP. W tym meczów Polaków

Pod koniec zeszłego roku zapowiedziano, że słynny komentator wróci do TVP. Miałby pełnić funkcję doradcy zarządu TVP ds. sportu oraz wspierać nowego dyrektora TVP Sport Jakuba Kwiatkowskiego. A wygląda na to, że będzie miał też inne zadania.

Z informacji portalu WP SportoweFakty wynika, że Szpakowski jeszcze w tym roku wróci do komentowania meczów piłkarskich. Bardzo możliwe, że usłyszymy go już przy okazji jednego z marcowych spotkań barażowych z udziałem reprezentacji Polski. Ponadto ma być czołowym komentatorem podczas Euro 2024, choć poprosił o to, aby nie pracować przy meczach Polaków (o ile awansują na turniej).

Nie tylko piłka nożna. Dariusz Szpakowski skomentuje igrzyska olimpijskie

72-latek ma też pracować przy innej wielkiej imprezie zaplanowanej na najbliższe lato. Podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu będzie komentował zmagania w kajakarstwie oraz wioślarstwie, czyli dyscyplinach, przy których pracował przez lata już wcześniej.

Mimo wszystko Dariusz Szpakowski najbardziej kojarzony jest z pracą przy meczach piłkarskich. Jego staż jest imponujący, mundial w Katarze był 12., na który pojechał jako sprawozdawca. Tam uhonorowano go specjalną nagrodą, wręczoną mu przez Brazylijczyka Ronaldo.