Czekali na to 17 lat. Przyszedł Polak i pozamiatał! Coś niesamowitego

Szymon Żurkowski w styczniu został wypożyczony ze Spezii do Empoli, gdzie występował już w latach 2020-2022. W pierwszych meczach po powrocie spisał się fenomenalnie. W debiucie z Hellasem Werona (1:2) wszedł z ławki i strzelił gola. Spotkanie z Monzą (3:0) rozpoczął już w wyjściowym składzie i popisał się hat-trickiem. Przez to we włoskich mediach porównano go do Erlinga Haalanda.

Nieprawdopodobny wyczyn Szymona Żurkowskiego. Czekali na to bardzo długo

Wyczyn pomocnika był tym bardziej imponujący, że nigdy wcześniej Polak nie strzelił trzech goli w jednym spotkaniu ligi włoskiej. A przecież wiele występów w tych rozgrywkach zaliczyli m.in. Arkadiusz Milik, Piotr Zieliński, Krzysztof Piątek czy Zbigniew Boniek.

Jakby tego było mało Żurkowski zakończył blisko 17-letnie oczekiwanie kibiców Empoli na hat-tricka w Serie A. Po raz ostatni takim wyczynem popisał się napastnik Nicola Pozzi, który 9 grudnia 2007 r. strzelił cztery gole w spotkaniu z Cagliari (4:1). "Owacja" - tak wyczyn 26-latka podsumował statystyczny profil OptaPaolo.

Szymon Żurkowski świetnie odnalazł się w Empoli. Pomoże się utrzymać?

Trudno zakładać, aby w kolejnych spotkaniach 26-latek powtórzył tak spektakularny wyczyn. Ale jeśli dalej będzie grał dobrze, to Empoli może skorzystać z opcji wykupu zawartej w umowie transferowej ze Spezią. Wiele będzie zależało od tego, czy Żurkowski pomoże drużynie utrzymać się w Serie A. Zwycięstwo z Monzą było dużym krokiem w tym kierunku, gdyż pozwoliło zmniejszyć stratę do bezpiecznego miejsca do dwóch punktów.

W najbliższej kolejce Empoli będzie o wiele trudniej powiększyć dorobek. W sobotę 27 stycznia zespół trzech Polaków (grają tam również Bartosz Bereszyński i Sebastian Walukiewicz) zmierzy się z Juventusem, którego piłkarzami są wspomniany Milik i Wojciech Szczęsny.