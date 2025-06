Hajto nie ma wątpliwości ws. wyboru selekcjonera. Widzi tylko jedną opcję

Polska piłka reprezentacyjna jest aktualnie w ogniu. Seniorska kadra pozostała bez selekcjonera po tym jak Michał Probierz pokłócił się z Robertem Lewandowskim, zraził do siebie większość drużyny, a na boisku nasz zespół po dwóch latach jego pracy nie potrafił wygrać z Finlandią. Humoru nie poprawia też zespół do lat 21, który w sobotni wieczór 14 czerwca w Trenczynie został zmiażdżony 5:0 przez Portugalię na młodzieżowym Euro.

Skorża? Urban? Tomasz Hajto nie poparłby żadnego z nich

Wracając jednak do seniorskiej kadry, odkąd tylko Probierz podał się do dymisji, trwają typowania, kto może zostać jego następcą. Cezary Kulesza jak na razie mówił o Polaku, a wedle informacji Sport.pl pojechał do USA na Klubowe Mistrzostwa Świata porozmawiać z Maciejem Skorżą (trenującym obecnie japońską Urawę Red Diamonds). Najczęściej wymienianym kandydatem jest z kolei Jan Urban, który wyrażał już zainteresowanie pracą w reprezentacji. Wiadomo natomiast, że żadna z tych kandydatur nie spodobałaby się Tomaszowi Hajto. W rozmowie z portalem Gol24.pl ocenił, iż następny selekcjoner musi być spoza naszego kraju.

- Jeżeli chcemy poukładać kadrę turbo profesjonalnie, z szacunkiem do kibica, z zasadami, to powinien to być tylko trener z zagranicy - powiedział Hajto. Zapytany o ewentualną barierę językową, stwierdził, że to nie może być problem na poważnym poziomie. - Na dziś, poważny trener w Europie włada czteroma językami. Ja sam rozmawiam w czterech językach - ocenił.

Probierz zaryzykował wszystko i wszystko przegrał

Hajto nie miał też wątpliwości, że Probierz zaryzykował wszystko i kompletnie mu się to nie opłaciło. Jednak nie jest on jedynym winnym. - Michał kompletnie źle się zachował, jeśli chodzi o odebranie Lewandowskiemu opaski kapitana. Zaryzykował, zagrał all-in, a Robert powiedział "sprawdzam". Nasza drużyna przegrała z Finlandią, ale nie zapominajmy, że to Robert nie przyjechał na zgrupowanie. Z całym szacunkiem do całej sytuacji, uważam, że ona w ogóle nie powinna mieć miejsca. Tak jak to, że piłkarze, bez względu na to, jakie mają nazwisko i kim są, będą decydować, na jakie mecze przyjadą, a na jakie nie - stwierdził były reprezentant Polski.