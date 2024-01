Niepokojące wieści ws. Lewandowskiego. Drugie dno decyzji Xaviego

Robert Lewandowski rozegrał kolejny kiepski mecz w barwach FC Barcelony, która w niedzielę mierzyła się na wyjeździe z Realem Betis. Co prawda jego drużyna wygrała 4:2, ale Polak nie bardzo jej w tym pomógł. Raz trafił do siatki, ale ze spalonego. Poza tym wyglądał bardzo słabo i już w 63. minucie Xavi zdecydował się go zmienić. Za tym ruchem mogło stać jednak coś więcej niż tylko gorsza postawa.

Robert Lewandowski zszedł z boiska szybciej, niż się spodziewano. "Powiedział, że coś mu strzyknęło"

O występie Lewandowskiego rozmawiano w programie "International Level" na kanale Meczyki.pl na YouTube. Głos zabrał m.in. Mateusz Święcicki, który oglądał to spotkanie na miejscu z wysokości stanowiska komentatorskiego. - Myślę, że to była zmiana czysto sportowa. Chociaż, jak Robert Lewandowski przechodził przez mixed-zonę, chwilę z nim rozmawialiśmy i powiedział, że coś mu strzyknęło. To znaczy, że poczuł ból w szyi. Nie mógł biegać na 100 procent. Nie mógł tego meczu w końcowej fazie dograć, jakby chciał. Natomiast samokrytycznie powiedział: "no dzisiaj bardzo słabo" - zdradził komentator Eleven Sports.

Jego zdaniem uraz szyi w jakiejś mierze mógł się przyczynić do zmiany, ale z pewnością nie był decydujący. - Myślę, że to było umotywowane sportowo. Może też Robert Lewandowski dał sygnał Xaviemu, natomiast nie jest to kontuzja, która będzie poważna. Bo to jest jakieś zdarzenie, uraz mechaniczny, który po dwóch dniach już przejdzie Robertowi Lewandowskiemu. Natomiast on zagrał beznadziejne spotkanie i to musimy sobie powiedzieć, bo praktycznie każdy kontakt z piłką Polaka kończył się startą - stwierdził.

Lewandowski zawiódł. Bawili się inni. Co z jego najbliższą przyszłością w FC Barcelonie?

Lewandowskiego zastąpił młody Vitor Roque. Nie został jednak głównym bohaterem tego starcia. Na to miano zasłużył Ferran Torres, który skompletował hat-tricka. Jedną bramkę dołożył jeszcze Joao Felix. Betis odpowiedział dwoma golami Isco.

Wydaje się, że Robert Lewandowski powinien być zdolny do gry w kolejnych meczach. Już w środę FC Barcelona zmierzy się na wyjeździe z Athletikiem Bilbao (godz. 21:30) w ćwierćfinale Pucharu Króla. Z kolei w sobotę 27 stycznia podejmie u siebie Villarreal (godz. 18:30).