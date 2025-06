Hiszpanie prześwietlili Lewandowskiego. Tyle zarobił w Barcelonie

Miniony sezon w Barcelonie był dla Roberta Lewandowskiego najlepszy pod względem sukcesów zespołowych. Drużyna Hansiego Flicka zdobyła nie tylko mistrzostwo Hiszpanii, ale wygrała też Puchar oraz Superpuchar Hiszpanii i była o krok od awansu do finału Ligi Mistrzów.

REKLAMA

Zobacz wideo Jakub Błaszczykowski wzruszył młodego kibica. Przepiękne sceny. Mistrz

Tyle zarobił Lewandowski w Barcelonie. Dziesiątki milionów euro dla Polaka

Były kapitan reprezentacji Polski za swoją grę w Barcelonie jest sowicie wynagradzany. Kataloński "Sport" przypomina, że chodzi o dziesiątki milionów euro za każdy sezon gry. A do tego dochodzą bonusy za zdobycie mistrzostwa - 600 tysięcy euro - czy dubletu - 800 tysięcy euro, które sprawiają, że ta kwota jeszcze dodatkowo rośnie. Do tej pory Robert Lewandowski w Barcelonie zarobił według "Sportu" aż 79,4 miliony euro. Ta kwota się zwiększy. Gdy napastnik wypełni kontrakt, to łącznie powinien zarobić przynajmniej 104 miliony euro.

"Lewandowski jest bez wątpienia najlepiej zarabiającym piłkarzem w składzie. Są inni dobrze wynagradzani zawodnicy jak De Jong lub Lenglet przed odejściem do Atletico, ale w ich przypadku wynika to również z odroczonych płatności, które zaakceptowali, żeby odciążyć finanse klubu w tamtym czasie" - dodaje "Sport".

Robert Lewandowski w Barcelonie rozegrał już 147 meczów, w których strzelił 101 goli i zanotował 20 asyst. W minionym sezonie napastnik przyczynił się do tego, że kataloński klub został mistrzem Hiszpanii i zdobył Puchar Hiszpanii oraz Superpuchar Hiszpanii. "Sport" zaznacza, że gdyby Barcelona wygrała jeszcze Ligę Mistrzów, to z samych bonusów Polak zarobiłby dodatkowe dwa miliony euro.