Probierz wylosował! Znamy pary 1/8 finału Pucharu Polski

W piątek 10 listopada odbyło się losowanie 1/8 finału Pucharu Polski. Tuż po godzinie 12 poznaliśmy zestawienia 16 drużyn, które powalczą o wejście do najlepszej "ósemki" turnieju. Najtrudniejsze wyzwanie czeka zarówno Arkę Gdynia, jak i Koronę Kielce. Dojdzie do też aż pięciu ekstraklasowych konfrontacji. - To będzie taki najatrakcyjniejszy mecz - skomentował jedną z nich selekcjoner Michał Probierz. Przed dużą szansą stanie za to sensacja zmagań Carina Gubin.

