Probierz ogłosił powołania do reprezentacji Polski. Sensacyjna decyzja

Już 13 listopada wybrańcy Michała Probierza spotkają się w Warszawie, by przygotować się do dwóch ostatnich meczów w 2023 roku. Oba spotkania zostaną rozegrane na Stadionie PGE Narodowym. Reprezentacja Polski wciąż ma nadzieje na bezpośredni awans na Euro 2024. Ale o to wcale nie będzie łatwo.

By tak się stało, Polacy muszą nie tylko wygrać z Czechami, ale również liczyć, że kilka dni później Mołdawia nie przegra na wyjeździe z Czechami (20 listopada). Ale to nie wszystko. Polacy muszą trzymać kciuki, by Mołdawia w dwumeczu z Albanią (17 listopada) i Czechami nie zdobyła więcej niż trzy punkty.

Michał Probierz wysłał powołania na listopadowe zgrupowanie:

Przed szansą debiutu stanie Marcin Bułka, bramkarz Nice, który podbija Ligue 1. Zmiany czekają nas też w obronie, bo do kadry wraca Jan Bednarek, którego miesiąc temu pominął Probierz. Ta decyzja szczególnie nie dziwi, bo 27-latek z Southampton zbiera dobre recenzje w Championship. No i poza tym kilka dni temu kontuzji nabawił się Paweł Dawidowicz (Hellas Werona), z którym wielu kibiców wiązało nadzieje. Szansę debiutu otrzymał lewy obrońca Jagiellonii 23-letni Bartłomiej Wdowik, który ma na koncie osiem goli w Ekstraklasie i słynie z kapitalnych rzutów wolnych.

Selekcjoner podjął też sensacyjną decyzję. Na liście powołanych nie ma Arkadiusza Milika. Piłkarz Juventusu został pominięty. Probierz wybrał innych napastników: Buksę, Lewandowskiego i Świderskiego.

: Benedyczak, Dziczek, Frankowski, Grosicki, Piotrowski, Slisz, D.Szymański, S.Szymański, Wszołek, Zalewski, Zieliński. Napastnicy: Adam Buksa, Lewandowski, Świderski.

