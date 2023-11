Olbrzymie zamieszanie wokół Szymańskiego. "Może dojść do poważnej wojny"

Fenerbahce doskonale rozpoczęło obecny sezon, wygrywając we wszystkich rozgrywkach aż 19 meczów z rzędu. Ostatnio sensacyjnie przegrało jednak z Trabzonsporem (2:3) i choć mogło się to wydawać jedynie jednorazowym wypadkiem przy pracy, to piłkarze Ismaila Kartala polegli też w czwartek w LKE z Łudogorcem Razgrad (0:2). Mimo że na boisku błyszczał Jakub Piotrowski, który strzelił kapitalnego gola z dystansu, to inny reprezentant Polski Sebastian Szymański pojawił się na murawie dopiero w drugiej połowie. Nie był jednak w stanie pomóc w odrobieniu strat.

REKLAMA

Zobacz wideo

"Wywołuje zamieszanie". Angielskie kluby mogą stoczyć wojnę o reprezentanta Polski

Szymański trafił do Fenerbahce w letnim okienku transferowym, podpisując czteroletni kontrakt. Błyskawicznie stał się kluczową postacią w zespole, a jego dotychczasowe statystyki robią ogromne wrażenie. Obecnie ma na koncie 21 meczów, w których strzelił dziewięć goli i zanotował siedem asyst. Nie dziwi więc fakt, że zainteresowały się nim największe europejskie kluby.

Nie tak dawno informowaliśmy o tym, że 24-latek znalazł się na liście życzeń władz SSC Napoli. Serwis A Spor przekazał za to w piątek, że pomocnik wzbudził również zainteresowanie Liverpoolu. "Szymański wywołuje zamieszanie" - napisano. To jednak nie koniec, ponieważ "Takvim" donosi, że piłkarza chcieliby mieć u siebie też przedstawiciele Chelsea. "Jeśli informacje się potwierdzą, to pomiędzy angielskimi klubami może dojść do poważnej wojny transferowej" - dodano.

Aby wykupić pomocnika, zainteresowane kluby będą musiały dogadać się jednak z jego dotychczasowym pracodawcą. Sprowadzając latem Szymańskiego, Fenerbahce dokonało prawdziwego majstersztyku transferowego. "Jego agent Mariusz Piekarski chciał wpisać do kontraktu kwotę 20 mln euro, ale klub odmówił" - przekazał "Takvim".

Fenerbahce rzekomo rozważa już nawet sprowadzenie potencjalnego następcy Polaka. Władze klubu mają wnikliwie obserwować sytuację sprowadzonego latem z Lazio do Al-Hilal Serba Sergeja Milinkovicia-Savicia.