Kluby wyciągają konsekwencje po skandalu polskiej kadry U-17. Nie ma zmiłuj

Ta sprawa wstrząsnęła piłkarską Polską. Kilka dni temu PZPN poinformował o dyscyplinarnym wyrzuceniu z kadry czterech reprezentantów Polski do lat 17. Podczas zgrupowania w Indonezji mieli pić alkohol. Centrala nie ukrywała nazwisk zawodników, bo i nie miało to większego sensu, wszak już w trakcie pierwszego meczu MŚ stałoby się jasne, których piłkarzy nie ma ani na boisku, ani na ławce rezerwowych.

Choć taka decyzja oznaczała osłabienie drużyny (Polacy będą mieli na turnieju zaledwie 14 zawodników z pola), Filip Wolski, Oskar Tomczyk (obaj Lech Poznań), Filip Rózga (Cracovia) i Jan Łabędzki (ŁKS Łódź) zostali wysłani samolotem powrotnym do Polski. Na miejscu odbierali ich załamani rodzice, a sami zawodnicy, którzy w ten idiotyczny sposób pozbawili się wspaniałego doświadczenia, musieli się spodziewać kar dyscyplinarnych także ze strony swoich klubów.

Ukarać, ale "nie skreślać". Piłkarz Cracovii będzie wolontariuszem w szpitalu

I te nadeszły w czwartek. Jako pierwszy w tej sprawie przemówił trener Cracovii Jacek Zieliński, który na konferencji przed meczem ze Śląskiem Wrocław powiedział wprost, co spotkało zawodnika "Pasów" Filipa Rózgę.

- Filip Rózga został przesunięty do zespołu juniorów, będzie też pracował jako wolontariusz z dziećmi w Szpitalu Uniwersyteckim. Popełnił błąd, ale nie zamierzamy go skreślać. Teraz wszystko zależy od niego - powiedział Zieliński.

Nakaz pracy w roli wolontariusza w szpitalu - ta dobrze wymyślona kara dla 17-latka z Cracovii spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem opinii publicznej, ale zwracamy jeszcze na inne zdanie z wypowiedzi Zielińskiego: "Popełnił błąd, ale nie zamierzamy go skreślać". Wszystko dlatego, że z dokładnie takim samym stanowiskiem do swoich młodych piłkarzy podchodzą wszystkie trzy kluby.

Kara finansowa, degradacja, ale też pomoc. "Chcemy ich postawić na nogi" - mówią w Lechu.

W czwartek, po spotkaniu z rodzicami zawodników, o karach dla dwóch swoich niepełnoletnich piłkarzy poinformował Lech Poznań. Mowa o etatowym wahadłowym kadry U-17 Filipie Wolskim, a także jej ważnym napastniku Oskarze Tomczyku.

To właśnie Tomczyk, jak informował Przegląd Sportowy Onet, nocną alkoholową eskapadę do miasta przypłacił rozciętym łukiem brwiowym i wrócił do hotelu nie tylko pijany, lecz także zalany krwią.

Lech nie chciał podawać do informacji publicznej, w jaki sposób zostali ukarani Wolski i Tomczyk, ale według naszych informacji Wolski został "zdegradowany" i dołączy do trenującego w zespole juniorów Tomczyka. Obaj piłkarze też otrzymali od klubu karę finansową, a do tego Akademia Lecha wciąż myśli o pójściu w ślady Cracovii i zapewnić imprezowiczom dodatkowe zajęcia w postaci wolontariatu.

Klub poinformował, że zamierza wesprzeć nastolatków, dla których już samo wykluczenie z mistrzostw świata jest dużą karą, którą obaj mocno przeżyli. - Tak naprawdę dopiero teraz do nich dociera w pełni to, co zrobili. Chcemy im też pomóc i postawić na nogi - usłyszeliśmy. Ponadto "Kolejorz" zaapelował o to, by nie hejtować ich przesadnie w mediach społecznościowych.

- Chcemy podkreślić, że wyciągamy rękę do naszych podopiecznych, którzy mocno przeżywają to, co się stało. Niezależnie od ich dalszych losów w naszej Akademii otoczymy ich w najbliższym czasie odpowiednią opieką, będą mieli do dyspozycji psychologa.(...) Przy tym apelujemy do wszystkich, żeby powstrzymać emocje i nie dołączać do fali hejtu, który spadł na naszych wychowanków w mediach społecznościowych. Mówimy tutaj bowiem o niepełnoletnich piłkarzach, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji, doskonale wiedzą, że popełnili poważny błąd i są gotowi ponieść tego konsekwencje - napisano w komunikacie.

Napastnik Lecha wyjeżdża do Hiszpanii. ŁKS poinformuje o karze dla swojego piłkarza w piątek

Wolskiego spotkają w ten sposób nieco mniejsze konsekwencje niż Tomczyka, gdyż temu drugiemu 31 grudnia wygasa kontrakt z Lechem Poznań i, jak się dowiedzieliśmy, ma on już wszystko przygotowane, by z nowym rokiem udać się z rodziną do Kraju Basków, by podpisać kontrakt z Realem Sociedad. Na razie nie ma informacji, by przez aferę alkoholową hiszpański klub miał zrezygnować z zakontraktowania Polaka. Tomczyk ze względu na niechęć do przedłużenia kontraktu z Lechem trenuje tylko z drużyną juniorów już od początku bieżącego sezonu i miał ledwie nieliczne szanse, by zaprezentować się w Centralnej Lidze Juniorów.

A co z Janem Łabędzkim i ŁKS Łódź? Z tego, co się dowiedzieliśmy, ŁKS ma w piątek poinformować o konsekwencjach dla młodego zawodnika, któremu Piotr Stokowiec nie tak dawno dał zadebiutować w ekstraklasie. Należy się spodziewać, że 17-latek nieprędko będzie miał kolejną szansę zagrać w elicie.

Osłabiona reprezentacja Polski do lat 17 swój pierwszy mecz MŚ w Indonezji rozegra w sobotę, gdy o godzinie 10 czasu polskiego zmierzy się z Japonią.