Tak wygląda ranking UEFA po meczach Legii i Rakowa. Kapitalne wieści!

- Dobry koń skacze tak wysoko, jak potrzebuje - żartował, ale też trochę żałował po meczu trener Kosta Runjaić, że Legii Warszawa w czwartek nie udało się zdobyć trzeciej bramki. Wicemistrzowie Polski wygrali ze Zrinjskim Mostar 2:0. I to był mecz do jednej bramki, bo goście przy Łazienkowskiej nie zawiesili wysoko poprzeczki. - Nie mam wrażenia, że ten mecz mógłby potoczyć się w inną stronę - zauważał trafnie trener Legii.

REKLAMA

Zobacz wideo "Spowiedź" byłego trenera Legii. "Wynikowo nie powalało na kolana"

Najważniejsze jest zwycięstwo, a co za tym idzie: także kolejne punkty do rankingu UEFA, bo jak zauważył zajmujący się takimi statystykami Jan Sikorski Legia ma coraz większe szanse na rozstawienie w kluczowych pucharowych rundach w przyszłym sezonie. Wiadomo: najpierw trzeba się do tych pucharów dostać, czyli zając czołowe miejsca w lidze albo wygrać Puchar Polski, ale punkty warto zdobywać już teraz. Słowem: na pewno nie zaszkodzi.

Legia zaliczyła duży awans w klubowym rankingu UEFA

Warszawski zespół ostatnio zaliczył duży awans w klubowym rankingu UEFA. Wicemistrzowie Polski przystępowali do obecnych rozgrywek zajmując 134. miejsce z dorobkiem 11 000 pkt. Sam awans do fazy grupowej LKE był wart 2,5 pkt, natomiast dzięki dwóm wygranym z Zrinjski Mostar (2:1 i 2:0) oraz Aston Villą (3:2) Legia punktuje dalej. I przy okazji pozbywa się też przykrych wspomnień, bo w związku z tym, że ranking jest pięcioletni, odszedł w niepamięć jej wynik z sezonu 2018/19, czyli raptem dwa punkty (porażki ze Spartakiem Trnavą w LM oraz z Dudelange w LE).

Czwartkowe zwycięstwo ze Zrinjskim - jak zauważa Sikorski na stronie rankinguefa.pl - pozwoliło Legii wyprzedzić kolejnych siedem klubów. Teraz notowana wyżej od większości klubów z Austrii (oprócz Salzburga i LASK), a także wszystkich cypryjskich. Teoretycznie może ją jeszcze wyprzedzić Aris Limassol, ale prawdopodobnie Legia nie będzie musiała w ogóle spoglądać na tę ligę w kontekście rozstawień w przyszłym sezonie.

Tak wygląda aktualny klubowy ranking UEFA:

1. Manchester City 132,000

2. Bayern 128,000

3. Real Madryt 114,000

4. PSG 101,000

5. Liverpool 100,000

6. Chelsea 96,000

7. Inter Mediolan 92,000

8. Manchester United 91,000

9. RB Lipsk 89,000

10. AS Roma 11,000

(...)

81. Lech Poznań 19,000

(...)

100. Torino 15,485

101. FC Koeln 15,096

102. Hoffenheim 15,096

103. Legia Warszawa 15,000

104. APOEL 14,500

105. Anderlecht 14,500

106. Spartak Moskwa 14,500

107. Genk 14,000

108. Rapid Wiedeń 14,000

109. FK Krasnodar 14,000

110. Sturm Graz 13,500

(...)

163. Raków Częstochowa 8,000

(...)

265. Pogoń Szczecin 5,000

Niestety awansu w rankingu klubowym nie zaliczył Raków Częstochowa, który w czwartek walczył dzielnie - mimo gry w osłabieniu już od 12. minuty (czerwona kartka dla Bogdana Racovitana) - ze Sportingiem, ale przegrał na wyjeździe 1:2.

0,5 punktu zdobyte przez Legię pozwala nam też na powiększanie przewagi nad krajami poniżej, które ponownie nic nie zdobyły. Dało to też odrobienie skromnego 0,3 punktu straty do Grecji, która pozostaje na 19. miejscu, mimo że przez pewien czas była bardzo blisko 18. Izraela. W skrócie: warto utrzymać przynajmniej 22. miejsce, bo to daje rozstawienie w drugiej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów.

19. Grecja 26,325

20. Polska 24,125

21. Chorwacja 23,025

22. Cypr 21,850

23. Szwecja 21,500

Najbliższe spotkanie Legii w europejskich pucharach odbędzie się 30 listopada, kiedy na wyjeździe zmierzy się z Aston Villą. Raków zagra wtedy na wyjeździe ze Sturmem Graz - to w przypadku mistrzów Polski będzie kluczowe spotkanie w kontekście zajęcia trzeciego miejsca w grupie i ewentualnego awansu do fazy pucharowej. W tej chwili mistrz Polski z jednym punktem i stratą trzech do Sturmu zajmuje ostatnie miejsce w grupie. W dużo lepszej sytuacji jest Legia, która z dziewięcioma punktami - podobnie jak Aston Villa - prowadzi w grupie E przed Aston Villą, z którą ma lepszy bilans meczów bezpośrednich, ale też AZ Alkmaar i Zrinjskim, które zdobyły po trzy punkty.