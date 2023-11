Barcelona chce powtórzyć "operację: Lewandowski". To on ma być zbawieniem

FC Barcelona ostatnio gra słabo. Nie przekonuje stylem gry, a do tego ma problemy w ofensywie. Robert Lewandowski w ostatnim czasie jest cieniem samego siebie i już sześć meczów trwa jego seria bez strzelonego gola. Nie dziwi, że coraz częściej jest pod ostrzałem hiszpańskich mediów i kibiców.

Deco znalazł rozwiązanie problemów Barcelony. Znów ściągnie gracza Bayernu?

Miesiąc miodowy Roberta Lewandowskiego w Barcelonie trwał bardzo krótko. Obniżka formy zaczęła się krótko przed mistrzostwami świata w Katarze i wydaje się, że od tej pory wciąż nie udało mu się wrócić na dobre tory. To nie tak, że zawsze było źle, ale oczekiwania wobec napastnika są do dziś dużo wyższe. W obecnym sezonie widać to jeszcze bardziej przez to, że cała Barcelona gra futbol zdecydowanie bardziej ospały.

Recepta? Według katalońskiego "El Nacional" Deco - obecnie dyrektor sportowy mistrzów Hiszpanii - znalazł rozwiązanie w postaci... piłkarza Bayernu Monachium. Chodzi o Leroya Sane, którego gazeta nazywa wprost zbawieniem dla Barcelony.

"Rozmowy między Bayernem i środowiskiem zawodnika trwają od miesięcy i na razie nie przyniosły porozumienia" - zwraca uwagę "El Nacional" i dodaje - "Deco nie traci z oczu szczegółów dotyczących jego sytuacji kontraktowej, w najlepszym wypadku mogłoby dojść do powtórzenia Operacji-Lewandowski".

Polski napastnik odszedł z Bayernu na rok przed końcem kontraktu za około 45 milionów euro. Umowa Sane z Bayernem wygasa w czerwcu 2025 roku, a gazeta przypomina, że gdy Sane wchodził do dorosłego futbolu, to powiedział, że marzy o grze dla Barcelony i widzi w tym nadzieję na powodzenie całej operacji.

Leroy Sane na początku obecnego sezonu znajduje się w świetnej formie. Skrzydłowy wystąpił do tej pory w każdym meczu. Strzelił dziewięć goli i zanotował pięć asyst. Na ustach wszystkich pozostaje jednak Harry Kane, czyli następca Roberta Lewandowskiego w Bayernie.