Skandaliczne zachowanie wobec kibiców Legii. "To już drugi przejaw rasizmu"

Po rozegraniu czterech z sześciu meczów fazy grupowej piłkarze Legii mają na swoim koncie już dziewięć zdobytych punktów. To tyle samo, co Aston Villa i o sześć więcej od AZ Alkmaar i Zrinjskiego Mostar. Nie można jednak odnieść wrażenia, że awans jest tylko formalnością. Legii zostały dwa bardzo trudne mecze, czyli wyjazd do Anglii i domowe spotkanie z AZ.

Kibice Legii donoszą o problemach. "Polacy są traktowani jak obywatele drugiej kategorii"

Piłkarzom na pewno byłoby łatwiej, gdyby na obu meczach dostali wsparcie kibiców. "Nieznani Sprawcy", czyli grupa najbardziej fanatycznych fanów Legii, zwraca jednak uwagę, że to może być bardzo utrudnione w najbliższym meczu z Aston Villą, który odbędzie się 30 listopada. Według nich angielski klub robi wszystko, żeby uniemożliwić im wejście na stadion.

O szczegółach sprawy poinformowali w oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

"Od jakiegoś czasu ze zdumieniem obserwujemy zachowanie klubu z Anglii. Klub ten usilnie stara się zrobić wszystko, aby jak najmniej kibiców z Polski obejrzało ów mecz na żywo, na stadionie. Kombinacje, niewywiązywanie się z wcześniej danego słowa, a nawet z podpisanej umowy pomiędzy naszymi klubami dotyczącej liczby biletów, jakie mamy otrzymać, uważamy za niedopuszczalne i skandaliczne" - czytamy.

Według kibiców to już kolejny raz, gdy traktuje się ich w ten sposób. Tym samym odnoszą się do wydarzeń z Alkmaar. Fani musieli wtedy odbierać bilety na mecz w oddalonej o kilkadziesiąt kilometrów Hadze. Gdy po meczu wybuchła afera w związku z aresztowaniem piłkarzy Legii, to na konferencji prasowej Dariusz Mioduski przyznał, że burmistrz Alkmaar nie życzyła sobie Polaków w mieście.

"Po raz kolejny kibice Legii są traktowani jak obywatele drugiej kategorii. Kluby, które tyle mówią o równości i innych tego typu ideach po raz kolejny pokazują, że to tylko puste słowa i marketingowa wydmuszka. Podkreślamy jeszcze raz: to już drugi w ostatnim czasie po sytuacji w Alkmaar przejaw rasizmu, gdzie Polacy są traktowani jak obywatele drugiej kategorii. Szantażuje się nas możliwością przetrzymania całej grupy w bliżej nieokreślonym miejscu i brakiem możliwości wejścia na mecz" - piszą "Nieznani Sprawcy".

Jak udało się dowiedzieć Sport.pl, w Legii Warszawa znany jest problem opisany przez kibiców i klub podjął już kroki mające na celu wyjaśnienie całego zdarzenia. Obecnie nie chce jednak oficjalnie komentować całej sprawy.

Kibice Legii szacują liczbę fanów, którzy pojadą na mecz, na ponad 3000. Zapowiedzieli też, że w takiej liczbie pojawią się pod stadionem Aston Villi i zrobią wszystko, żeby obejrzeć mecz z sektora gości.