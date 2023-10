Genialny występ Luisa Suareza. "Najlepsza dziewiątka XXI wieku" [WIDEO]

Była 17. minuta meczu 30. kolejki brazylijskiej Serie A: America Mineiro - Gremio Foot-Ball Porto Alegrense. To właśnie wtedy swój show rozpoczął Luis Suarez. 36-letni reprezentant Urugwaju, były gwiazdor FC Barcelony, wbiegł w pole karne i został sfaulowany przez bramkarza, a sędzie podyktował jedenastkę, którą na gola zamienił Brazylijczyk Reinaldo.

REKLAMA

Zobacz wideo Euro 2024 bez Polski? PZPN reaguje. "To jest najgorsze"

180 sekund później Luis Suarez pięknie prostopadle podał między obrońcami do Evertona Galdino, a ten wygrał pojedynek sam na sam z bramkarzem i jego drużyna prowadziła 2:1.

36-letni Luis Suarez cały czas błyszczy

W drugiej połowie Luis Suarez miał już udział przy dwóch bramkach. Najpierw w 71. minucie dostał dalekie podanie, wbiegł w pole karne, zwiódł obrońcę, ale jego strzał odbił bramkarz. Urugwajczyk był jednak najszybszy i popisał się skuteczną dobitką. W 78. minucie zawodnicy Gremio Foot-Ball Porto Alegrense krótko rozegrali rzut rożny. Piłkę otrzymał Luis Suarez i świetnie wypatrzył w polu karnym Argentyńczyka Franco Cristaldo, który precyzyjnym strzałem w długi róg zdobył bramkę. Dzięki temu goście mogli cieszyć się z wygranej 4:3 (2:2).

- Luis Suarez w nocy strzelił gola dla Gremio, zaliczył dwie asysty i wywalczył rzut karny. Urugwajczyk dzięki temu osiągnął 550 bramek w całej karierze i przekroczył liczbę 300 asyst. To wszystko w 928 spotkaniach. Niesamowite liczby. Najlepsza dziewiątka XXI wieku - czytamy na Twitterze FCBarca.com.

Luis Suarez w tym sezonie zagrał w 44 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach. Zdobył osiemnaście goli i miał trzynaście asyst. Nie wiadomo, czy niedługo nie zmieni klubu. - Chociaż Luis Suarez ma już 36 lat i kłopoty ze zdrowiem, to wciąż są przed nim ciekawe perspektywy. Urugwajczyk może dołączyć do klubu, w którym występuje aż trzech jego dawnych kolegów. Kibice jednak przede wszystkim mają nadzieję, że znowu zobaczą w akcji legendarny atak. Wiele wskazuje, że Suarez opuści lada moment Gremio i trafi do MLS - pisał tydzień temu Antoni Partum, dziennikarz Sport.pl.

W lipcu 2020 roku Luis Suarez zakończył sześcioletnią przygodę w Barcelonie, dzięki której wzbogacił się o m.in. cztery mistrzostwa Hiszpanii oraz triumf w Lidze Mistrzów. Dla Dumy Katalonii zagrał w 283 spotkaniach, zdobył 195 bramek i miał 113 asyst.

Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense po 30. kolejkach ma 50 punktów (piętnaście zwycięstw, pięć remisów i dziesięć porażek) i zajmuje czwarte miejsce w tabeli. Do prowadzącego Botafago RJ traci dziewięć punktów, ale ma też dwa mecze rozegrane więcej.

Natomiast America Mineiro z dziewiętnastoma punktami (cztery wygrane, siedem remisów i aż dziewiętnaście porażek) jest na ostatnim miejscu.