94. minuta. Magik Isco i wszystko jasne. "Oszukali przeznaczenie" [WIDEO]

Była czwarta minuta doliczonego czasu gry w pojedynku jedenastej kolejki La Ligi: Real Betis - Osasuna. Gospodarze dążyli do zdobycia zwycięskiej bramki, bo był remis 1:1. Po krótko rozegranym rzucie rożnym piłkę dostał Abde Ezzalzouli, były piłkarz FC Barcelony, ale fatalnie podał w pole karne. Obrońca wybił piłkę, ale zrobił to jednak wprost pod nogi 31-letniego Isco, który uderzył z pierwszej piłki, mocno, pod poprzeczkę i zdobył bardzo efektownego gola. Dzięki temu Real Betis cieszył się ze zwycięstwa 2:1.

REKLAMA

Zobacz wideo Euro 2024 bez Polski? PZPN reaguje. "To jest najgorsze"

Magik Isco. Piękna bramka byłej gwiazdy Realu Madryt

- Jest buzzer beater w wykonaniu Realu Betis. Oszukali przeznaczenie. Kto, jak nie on. Najpierw asysta w końcówce pierwszej połowy, a teraz być może trzy punkty daje Isco. Prawdziwy magik. To jest ulubieniec trybun. Jeśli strzela Isco, to zazwyczaj takie sytuacje kończą się golem. Wykorzystał tę sytuacją z zimną krwią - zachwycali się komentatorzy Eleven Sports.

Isco tym samym do asysty dołożył gola. Hiszpański pomocnik asystę miał w pierwszej minucie doliczonego czasu gry pierwszej połowy. Wtedy bramkę zdobył Willian Jose. Goście wyrównali w 85. minucie po trafieniu Rubena Garcii.

Isco w tym sezonie zagrał w czternastu meczach we wszystkich rozgrywkach. Zdobył trzy bramki i miał dwie asysty.

Isco jeszcze jako piłkarz Realu Madryt był wskazywany, jako wielki talent i przyszły triumfator Złotej Piłki. Pięć razy wygrał Ligę Mistrzów, zagrał aż 353 mecze, zdobył 53 gole i miał 57 asyst. Z Madrytu odszedł w sierpniu ubiegłego roku i trafił do Sevilli. Tam spędził jednak tylko pięć miesięcy. Przed rozpoczęciem tego sezonu związał się właśnie z Realem Betis.

Zespół prowadzony przez 70-letniego Chilijczyka Manuela Pellegriniego po jedenastu kolejkach zdobył siedemnaście punktów (cztery zwycięstwa, pięć remisów i dwie porażki) i zajmuje dziewiąte miejsce w La Lidze. Osasuna z trzynastoma punktami jest na jedenastej pozycji.

W innych niedzielnych meczach La Ligi: Rayo Vallecano - Real Sociedad i Athletic Bilbao - Valencia padły remisy 2:2.