Niespodzianka w meczu mistrzów Polski. Oto tabela na koniec kolejki ekstraklasy [TABELA]

13. kolejka ekstraklasy stała pod znakiem wpadek faworytów. W sobotę liderujący Śląsk Wrocław tylko zremisował 1:1 z będącym w strefie spadkowej Ruchem Chorzów, druga w tabeli Jagiellonia przegrała 1:2 z Pogonią Szczecin, Lech Poznań nie był w stanie pokonać Cracovii (1:1), a w niedzielę Legia Warszawa uległa 1:3 Stali Mielec. Tę serię mógł przełamać Raków Częstochowa, który w ostatnim spotkaniu tej serii gier podejmował Widzew Łódź.

REKLAMA

Zobacz wideo Euro 2024 bez Polski? PZPN reaguje. "To jest najgorsze"

Raków Częstochowa zremisował z Widzewem Łódź. Zmarnował szansę na doskoczenie do podium

Już od trzeciej minuty mistrzowie Polski musieli odrabiać straty. Z prawej strony dośrodkował Mato Milos, a Mateusz Żyro strzałem głową pokonał Vladana Kovacevicia. Częstochowianie dążyli do odrobienia strat, ale do przerwy im się nie udało i było 1:0 dla Widzewa.

Dopiero w 66. minucie Raków mógł cieszyć się z gola wyrównującego. W zamieszaniu w polu karnym najlepiej odnalazł się Jean Carlos, który płaskim strzałem pokonał Henricha Ravasa. Mimo że gospodarze mieli dużą przewagę w strzałach (18 do 9, w tym 7 do 3 w celnych), posiadaniu piłki (60 proc. do 40 proc.) oraz wymienili o wiele więcej podań (539 do 356), to nie zdołali zdobyć drugiej bramki i skończyło się wynikiem 1:1.

Raków może odczuwać niedosyt, gdyż nie wykorzystał potknięć konkurentów. Co prawda powiększył dorobek z 22 do 23 punktów i awansował z piątego na czwarte miejsce (kosztem Pogoni), ale w przypadku zwycięstwa miałby 25 punktów, czyli tyle samo co trzeci Lech i niewielką stratę do Jagiellonii i Śląska. Uciekł za to Legii, na ten moment ma nad nią trzy punkty przewagi. Częstochowianie i warszawianie mają rozegrany o jeden mecz mniej niż reszta czołówki. Natomiast Widzew dzięki zdobytemu punktowi awansował z 15. na 12. pozycję.

Więcej podobnych treści sportowych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Tabela na zakończenie 13. kolejki ekstraklasy, po remisie Rakowa Częstochowa

Śląsk Wrocław - 13 meczów, 27 punktów, 24-12 bilans bramek Jagiellonia Białystok - 13, 26 pkt, 30-19 Lech Poznań - 13, 25 pkt, 26-19 Raków Częstochowa - 12, 23 pkt, 24-15 Pogoń Szczecin - 13, 22 pkt, 24-14 Legia Warszawa - 12, 20 pkt, 20-18 Zagłębie Lubin - 13, 20 pkt, 16-18 Radomiak Radom - 13, 18 pkt, 18-18 Górnik Zabrze - 13, 16 pkt, 14-16 Stal Mielec - 13, 15 pkt, 18-17 Piast Gliwice - 13, 15 pkt, 11-11 Widzew Łódź - 12, 15 pkt, 15-17 Cracovia - 12, 15 pkt, 13-17 Korona Kielce - 12, 14 pkt, 16-16 Warta Poznań - 13, 14 pkt, 13-14 Puszcza Niepołomice - 13, 10 pkt, 16-28 Ruch Chorzów - 12, 8 pkt, 13-22 ŁKS Łódź - 13, 7 pkt, 7-27

14. kolejka ekstraklasy zostanie rozegrana w dniach 3-6 listopada. W niej odbędą się m.in. mecze Jagiellonia Białystok - Stal Mielec, Raków Częstochowa - Zagłębie Lubin czy Legia Warszawa - Radomiak Radom.