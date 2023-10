Messi będzie zadowolony. Wielki hit na horyzoncie

W lipcu 2020 roku Luis Suarez zakończył sześcioletnią przygodę w Barcelonie, dzięki której wzbogacił się o m.in. cztery mistrzostwa Hiszpanii oraz triumf w Lidze Mistrzów. I kiedy wydawało się, że Urugwajczyk wypisze się z poważnej piłki, to trafił do Atletico Madryt i już w pierwszym sezonie wygrał La Ligę.

REKLAMA

Zobacz wideo Euro 2024 bez Polski? PZPN reaguje. "To jest najgorsze"

Po dwóch latach w Madrycie wrócił do ojczyzny do urugwajskiego Nacional, gdzie spędził pół roku i podpisał kontrakt z Gremio. W brazylijskim klubie znowu zaczął czarować. Rozegrał do tej pory 44 spotkania, strzelił 18 goli i zanotował 13 asyst. Ale choć ma już 36 lat i musi regularnie brać zastrzyki na uporczywy ból w kolanie, to nadal szuka nowych wyzwań. Portal Goal.com twierdzi, że w styczniu będzie chciał trafić do MLS.

Suarez znowu zagra z Messim?

Trener Gerardo "Tata" Martino potwierdził, że napastnik Interu Miami Josef Martinez nie będzie już uwzględniony w planach klubu na przyszły sezon, co zdaniem Goal.com sugeruje, że istnieją duże szanse na styczniowy transfer Suareza.

Gdyby Urugwajczyk faktycznie trafił do klubu Davida Beckhama, to spotkałby tam kolegów z Barcelony, jak Jordi Alba, Sergio Busquets, no i Leo Messi, który podczas gry dla Interu miał bezpośredni udział przy 16 bramkach (11 goli i pięć asyst) w zaledwie 14 spotkaniach.

Inter jednak nie awansował do fazy play-off. Rywalizacja trwała do ostatniej chwili, lecz w decydującym meczu Inter Miami przegrał 0:1 z Charlotte FC Karola Świderskiego i Kamila Jóźwiaka, który zanotował w tym spotkaniu asystę.

- Jestem dumny z wyników Interu Miami w tym sezonie. Zdobyliśmy pierwszy tytuł w historii klubu [zdobyli Leagues Cup], byliśmy również blisko play-offów. Zespół się rozwija, ale chcemy być jeszcze bardziej konkurencyjni w przyszłym sezonie. Jestem pewien, że nadal będziemy przeżywać niesamowite chwile razem z tą drużyną, tym miastem i tym klubem - powiedział Messi.

Do fazy play-off awansowało 18 z 30 drużyn MLS. Najlepszymi ekipami w swoich dywizjach okazały się FC Cincinnati oraz St. Louis City.